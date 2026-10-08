Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели се разделиха

Ф ронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели вече не са заедно. Според близки до двойката, двамата наскоро са сложили край на романтичните си отношения след четири години съвместен живот.

Както съобщава People, 39-годишният музикант и 46-годишната актриса са взели решението да тръгнат по отделни пътища.

Minka Kelly and Imagine Dragons’ frontman Dan Reynolds split after 4 years of dating https://t.co/bcYofd6UFx https://t.co/7eaf8dKkLm — New York Post (@nypost) October 7, 2026

Причина за раздялата

Мотивите за разрива към момента не се разкриват. Нито самите популярни личности, нито техните представители са коментирали официално ситуацията.

Рейнолдс и Кели започнаха да се срещат през 2022 г. Романсът им пламна малко след като изпълнителят обяви развода си със своята съпруга Ая Волкман. Двойката прекара заедно повече от десетилетие и има четири деца: 14-годишната Ароу Ийв, 9-годишните близначки Джия Джеймс и Коко Рей, както и 7-годишния Валентин.

Според запознати източници, Минка Кели е успяла да изгради чудесни отношения с децата на Рейнолдс. В миналото актрисата неведнъж бе забелязвана на съвместни ваканции и семейни пътувания заедно с музиканта и наследниците му.

💔 Minka Kelly and Imagine Dragons singer Dan Reynolds split. https://t.co/AXT1egnQmI https://t.co/h0ucxQ3OFY — TMZ (@TMZ) October 7, 2026

Бракът на Дан Рейнолдс и Ая Волкман

Преди да започне връзка с Минка Кели, Дан Рейнолдс бе женен за музикантката Ая Волкман, вокалистка на групата Nico Vega. Двамата се запознават през 2010 г.

Съвместният им живот не бе безпрепятствен и премина през редица кризи. През 2018 г. Рейнолдс съобщи за раздяла с Волкман след седем години брак. Впоследствие обаче двамата се помириха и дадоха нов шанс на връзката си, а през 2019 г. посрещнаха и четвъртото си дете.

През септември 2022 г. вокалистът обяви окончателната им раздяла за втори път. Тогава той подчерта, че основен приоритет и за двамата остава отглеждането и възпитанието на четирите им деца.

През април 2023 г. Ая Волкман официално подаде молба за развод. По онова време Рейнолдс вече се срещаше с Минка Кели. Волкман спести подробности около окончателния разрив, като отбеляза единствено, че с бившия ѝ съпруг ги свързват четирите им деца и множество ценни съвместни спомени.