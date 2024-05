Ричард Гиър: "О, Канада" резонира със собственото ми емоционално пътуване

Р ичард Гиър е неузнаваем в ролята си на умиращ възрастен мъж във филма "О, Канада" на режисьора Пол Шрейдър, който беше представен на кинофестивала в Кан, предаде Ройтерс.

Актьорът казва, че се е върнал към чувствата, които е изпитвал след смъртта на баща си, за да придаде емоционална дълбочина на ролята си, с която се завърна на червения килим в Кан след десетилетия.

Героят "толкова резонира със собственото ми емоционално пътуване с баща ми, който беше почти на 101 години, когато почина", каза Гиър пред Ройтерс. "Пол (Шрейдър) написа толкова страхотен, трогателен сценарий, изпълнен с прекрасни персонажи, че за мен беше много лесно да кажа "да", добави актьорът.

