Франсис Форд Копола се завърна с филма "Мегалополис" в Кан

Ф рансис Форд Копола се завърна в Кан с филма "Мегалополис", съобщиха световните осведомителни агенции. Лентата е представяна като най-новия шедьовър на 85-годишния режисьор.

"Посвещавам филма си на децата и на надеждата", каза режисьорът след официалната прожекция в рамките на международния кинофестивал в Кан. "Нека да създадем един свят за децата си", призова още той, приемайки аплодисментите на публиката.

"Не може да се създава изкуство", без да се поемат рискове, каза легендарният режисьор в интервю за телевизионния канал "Франс 2", преди да изкачи стълбите на фестивалния дворец в Кан.

Копола е инвестирал лични средства във филма си. Бюджетът на "Мегалополис" е в размер на 120 милиона щатски долара. Действието се развива в Новия Рим - фикционален мегаполис, съчетаващ характеристики на Ню Йорк, античния град Рим и Готам сити. Копола представя битката между възрастния кмет на града Франклин Цицерон (в ролята е Джанкарло Еспозито) и урбаниста Цезар Катилина (в ролята Адам Драйвър).

"Мегалополис" включва цитати от Шекспир и изображения на архива на Хитлет, критикува капиталистическото общество и популизма на Доналд Тръмп.

"Възможно е да изгубим своята република. Републиката и демокрацията са безценни. Ако изберем цар, ще се върнем в миналото", каза режисьорът пред "Франс 2". Той сравнява съвременната Америка със залязващата Римска империя. Филмът носи елементи както на жанра научна фантастика, така и на ню ейдж стила в киното. Този микс обаче го поставя под риск да отегчи публиката. Възможно е и филмът, който не прилича на никой друг, да смае журито, председателствано от Грета Гъруиг, коментира АФП.

Копола планира този филмов проект в продължение на 40 години и дори инвестира личното си състояние в него, продавайки лозята си. В Кан американският режисьор "играе" за трета, историческа "Златна палма". Той вече е носител на две статуетки - за "Разговорът" от 1974 г. и за "Апокалилпсис сега" от 1979 г.

"Когато всички ме критикуваха, фестивалът в Кан промени възприемането на филма ми "Апокалипсис сега", така че защо не", каза Копола в интервюто пред френската телевизия.

Знак за несигурния комерсиален потенциал на "Мегалополис", продуциран извън големите холивудски студиа, е фактът, че филмът все още няма дистрибутор на територията на САЩ. Но как си представяме разпространението, когато по средата на над двучасовия филм актьор от плът и кръв става в кинозалата и започва диалог с Адам Драйвър, който е на екрана, коментира АФП.

В "Мегалополис" играят големи звезди като Шая Лабъф, както и актьори от 70-те години като Джон Войт, Дъстин Хофман и сестрата на Копола - актрисата Талия Шайър в ролята на майката на Адам Драйвър.

