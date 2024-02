Кевин Костнър и Кристин Баумгартнер финализираха развода си

Р азводът на актьора Кевин Костнър и съпругата му Кристин Баумгартнер беше финализиран, съобщи АП.

Костнър и Баумгартнер са окончателно разделени от петък миналата седмица - девет месеца, след като Баумгартнер подаде молба за развод, обяви съда в Санта Барбара.

Kevin Costner and Christine Baumgartner finalize their divorce https://t.co/WgP5Igv2ID

В първите месеци след раздялата си Костнър и Баумгартнер са имали съдебни спорове относно попечителството над децата им и издръжката. Двамата са постигнали споразумение през септември миналата година. Попечителството над трите им деца - двама сина на 15 и 16 години и дъщеря на 13 години, е споделено. През септември съдът задължи Костнър да плаща малко над 63 000 долара месечна издръжка за децата. Първоначално Баумгартнер искаше около 175 000 долара месечно.

Divorce of Kevin Costner and Christine Baumgartner is finalized, officially ending their marriage https://t.co/S37qc4E0jq