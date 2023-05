След 18 години брак: Кевин Костнър се развежда

Н осителят на "Оскар" Кевин Костнър е започнал процедура по развод със съпругата си Кристин Баумгартнер, с която има 18-годишен брак.

Във вторник представител на 68-годишния актьор публикува изявление, с което потвърди новината за предстоящата им раздяла, съобщи „Мирър“.

Публицистът на Костнър Арнолд Робинсън заяви: "С огромна тъга отбелязваме, че са се появили обстоятелства извън неговия контрол, в резултат на които г-н Костнър трябва да участва в разтрогване на брака."

Костнър и Баумгартнер, модел и дизайнер на дамски чанти, започнаха да се срещат през 1998 г., преди да се оженят в ранчото му в Колорадо през 2004 г. Двойката има двама сина, на 15 и 14 години, както и 12-годишна дъщеря.

