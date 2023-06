Семеен раздор: Съпругата на Кевин Костнър бяга с децата им

С ъпругата на Кевин Костнър Кристин Баумгартнер е видяна да напуска Лос Анджелис през летище LAX в четвъртък с две от трите им деца - дъщеря Грейс и син Хейс, на фона на бракоразводната битка на известната двойка.

49-годишната дизайнерка на чанти е забелязана да бъде откарана на летището и да влиза в терминала с кафе и багаж в ръка.

Бившата двойка има три общи деца - Кейдън на 16 г., Хейс на 14 г. и Грейс на 13 г. (Костнър има и четири пълнолетни деца от предишни връзки).

Според изданието пътуването не се очаква да бъде дълго, тъй като Баумгартнер трябва да се върне в съда в Санта Барбара в сряда за изслушване относно предбрачния договор при раздялата.

Баумгартнер и децата ѝ носеха раници и багаж, докато излизаха от автомобила и бяха видени да се насочват към терминала в летния ден.

Костнър твърди, че издръжката от 248 000 долара месечно, която бившата му съпруга иска, е отчасти за финансиране на собствените ѝ разходи за пластична хирургия.

Баумгартнер - която според съобщенията е "заслепила" 68-годишния Костнър, когато му е връчила документите за развод - нарече исканата сума "по-малка от сумата, необходима за поддържане на децата в обичайния им начин на живот", съобщи списание People по-рано този месец.

Съдебният счетоводител на Костнър сега твърди в нови съдебни документи, получени от TMZ, че разходите, изброени сред 248 000 долара, включват над 100 000 долара за козметична хирургия за Баумгартнер.

Сумата включва и хиляди долари за пазаруване в бутици, огромни тегления от банкомати и други разходи, "които нямат нищо общо с издръжката на детето", твърди съдебният счетоводител на Костнър.

Сред изброените разходи на Кристин са сметките за кредитни карти и собствените ѝ адвокатски хонорари и строителни заеми. Счетоводителят на Костнър казва, че това са "еднократни разходи, които нямат нищо общо с издръжката на детето".

В документите се твърди, че Костнър е плащал всички разходи на децата и ще продължи да го прави, като се казва, че сумата, която плаща в момента, е разумната - 51 940 долара месечно.

Документите от началото на този месец показват, че Костнър е прибрал малко над 19,5 млн. долара през 2022 г., като разходите на семейството са посочени като 6,6 млн. долара за същата година. Нетното състояние на семейството се оценява на 7,5 млн. долара, според доклада на People.

Наскоро Баумгартнер сигнализира, че е готова да напусне имението, което преди са делили, но само докато има гаранции, че бъдещият ѝ бивш съпруг няма да я остави без пари.

Тя се е съгласила да напусне имението на стойност 145 млн. долара, при условие че 68-годишният Костнър се съгласи да плаща всички издръжки и такси, които съдията постанови на предстоящо изслушване, според съдебни документи, получени от RadarOnline.

В документите Баумгартнер се съгласява да освободи помещенията на 31 август тази година, стига Костнър да изпълни "всички нареждания за издръжка и такси, които съдът издаде на 12 юли" - датата на следващото изслушване в бракоразводното им дело.

Тази договореност ще ѝ даде 50 дни да си намери ново жилище и да се премести, докато според съобщенията предбрачното споразумение гласи, че тя ще напусне първоначалния дом в рамките на 30 дни след подаването на молбата за развод.

Тя пише, че се колебае дали да напусне дома си, без да има план и финансиране, дори само заради децата си, които не иска да се налага да мести многократно.

Баумгартнер твърди, че "Кевин иска да наема [жилище], без да има [финансов] план. Аз обаче трябва да мисля за трите ни деца. Противоречи на техните интереси да се ангажирам с наем, който [аз] може да не мога да си позволя, особено като се има предвид, че това в крайна сметка ще доведе до многократни премествания.

