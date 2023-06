Кевин Костнър с железен предбрачен договор, след като остана без дом

К евин Костнър обещава да сключи железен предбрачен договор, след като остава без дом след първия си брак.

В съдебни документи, Костнър признава, че "осигуряването на правото му на достъп до жилищата му с отделна собственост в случай на развод е било важен приоритет" за него.

"Кевин е бил женен веднъж преди това и след раздялата се е оказал без домашна база и не е могъл да живее в собствения си дом", разкрива документацията. "Той никога не е искал това да се случи отново."

Всичко това е част от последното бракоразводно дело, в което Костнър заявява, че се е надявал да се върне в дома си в началото на юни, когато приключат работните му ангажименти извън града - но отчуждената му съпруга отказва да го напусне.

Костнър купува имението на брега на океана в Карпинтерия, Калифорния, през 1988 г., заедно с прилежащия му имот - 16 години преди да се ожени за сегашната си отчуждена съпруга Кристин Баумгартнер.

В исковата молба Костнър твърди, че Баумгартнер не е спазила своята част от споразумението, когато двамата са подписали предбрачен договор през 2004 г.

Kevin Costner’s estranged wife is refusing to move out of their home amid divorce: report https://t.co/irEhtr7TOA pic.twitter.com/emqYFXLWNo

"Когато страните започнаха да обсъждат брака през 2003 г., Кевин даде ясно да се разбере с Кристин, че ще няма да се ожени отново, без да е ясно, че жилищата му, които са отделна собственост, ще останат негови, за да живее в тях не независимо какво ще се случи в брака им", се казва в документите и се добавя: "Тогава Кристин призна на Кевин, че разбира важността на това за него и се съгласи с тази разпоредба".

Двамата подписват предбрачно споразумение през септември 2004 г.

Костнър ремонтира и обновява това дългогодишно имение на брега на океана в Карпинтерия. Съвсем наскоро, през март 2022 г., той изтегли заем в размер на близо 3 млн. долара за обновяване на имението с площ от близо 5 000 кв. м.

Крайбрежното имение се състои от три къщи на брега на морето, превърнати в един огромен комплекс в непосредствена близост до Монтесито.

В заявлението се посочва, че Костнър е изпълнил финансовите задължения по предбрачния договор, които включват изплащане на 200 000 долара на Баумгартнер през първите две години от брака, а при подаване на молбата за развод - изплащане на 1 млн. долара според изискванията.

His lawyers said a prenuptial agreement gave his wife Christine Baumgartner 30 days to vacate the home, which he purchased in 1988, in the event of a divorce. https://t.co/I41ga5PJbI