Кейт Мидълтън получи нова титла от крал Чарлз Трети

К ейт Мидълтън има нова титла. Крал Чарлз Трети назначи снаха си за нов почетен полковник от ирландската гвардия.

Новата кралска роля е по-подходяща за принцовете на Уелс, които се включват всяка година в гвардейския полк в „Деня на св.Патрик“ през март, пише People.

Kate Middleton Gets a New Title from King Charles (That Previously Belonged to Prince William!) https://t.co/j0Y9RqdyHh