Кейт Мидълтън обедини кралското семейство (ВИДЕО)

Н а 15 декември Кейт Мидълтън отново организира коледен концерт, на който тя е домакин.

Миналата година принцесата на Уелс посвети празничния момент на всички медицински лица, борещи се срещу COVID-19.

За да повдигне духа на британците, самата Кейт седна зад пианото.

Събитието тази година повтори успеха на миналогодишния концерт.

Уестминстърското абатство е специално за принцесата на Уелс.

Именно там, тя се венча с принц Уилям.

Сега двамата пристигнаха, широко усмихнати, с двете си по-големи деца принц Джордж и принцеса Шарлот, за да дадат началото на коледните празненства.

HRH The Princess of Wales arrives at Westminster Abbey for tonight’s carol service. #RoyalCarols⁰#TogetherAtChristmas pic.twitter.com/RzHNMJ7P0u