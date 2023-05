"Къде са Уилям и Кейт?": Защо кралската двойка закъсня за коронацията на Чарлз и Камила

М илиони кралски фенове се включиха в събота, за да гледат дългоочакваното пристигане на крал Чарлз и кралица Камила. Докато каретата на двойката спираше в Уестминстърското абатство, много кралски фенове си задаваха въпроса: Къде са Уилям и Кейт?

Кралски експерт разкри какво се крие зад кратката визита на принц Хари в Англия

Според издадена от Бъкингамския дворец заповед те трябвало да пристигнат и да седнат преди Чарлз и Камила. Но изглежда нещата не вървяха по план, тъй като принцът и принцесата на Уелс, заедно с децата си принцеса Шарлот и принц Луи, пристигнаха след монарха. Междувременно принц Джордж се присъедини към седем други пажове на честта и помогна на дядо си в шествието.

Официалният ред на служба гласи: „Техни кралски височества принцът и принцесата на Уелс, принцеса Шарлот от Уелс и принц Луис от Уелс пристигат при Голямата западна врата и биват отведени до местата си. Всички остават седнали. Техни Величества Кралят и Кралицата пристигат при Западната порта. Прозвучават фанфари. Всички стават“.

Kate and William 'were late for Coronation, causing last-minute changes and annoying King'https://t.co/j4havU0NDL