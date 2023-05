От коронясването до кралския портрет: Как преминаха дните на коронацията на Чарлз III

П ървият официален портрет на крал Чарлз III след коронацията го показва като „монарх, който познава собствения си ум“, заобиколен от „хората, на които може да разчита“, заяви кралски експерт.

An official portrait following the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on 6th May. pic.twitter.com/lcOrkVGsd7 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

И за да отбележи царуването си като държавен глава, 74-годишният суверен беше представен в нов поразителен самостоятелен портрет в чест на историческото му коронясване. „Това е силен портрет на монарх, който познава собствения си ум и е много опитен“, каза кралският експерт Ричард Фицуилямс.

Г-н Фицуилям каза, че близостта на принцеса Ан до краля в груповия портрет „не е случайна“, добавяйки, че фактът, че тя е „опитна и трудолюбива“, ще бъде забелязан от Чарлз.

Той добави, че кралица Камила изглежда „по-спокойна“, носейки короната на нейния самостоятелен портрет, отколкото в Уестминстърското абатство, по време на церемонията по коронясването, която беше наблюдавана от милиони по целия свят. Г-н Фицуилямс каза, че груповият портрет на работещите кралски особи означава „хората, на които кралят може да разчита“, добавяйки: „За отсъстващите, всеки знае причините за това“.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Отбелязвайки, че семейната снимка включва само четирима души под 70-годишна възраст, г-н Фицуилямс каза, че това ще бъде „предизвикателство“ за краля в бъдеще, който ще трябва да реши „колко силна иска да бъде монархията“.

А фотографът Хюго Бърнанд, който направи портретите в Бъкингамския дворец в събота, каза, че снимките са „семеен момент“, като каза, че „ние го правим хубаво и уютно“.

An official portrait of Her Majesty The Queen following her Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/XqCYC1jqik — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Г-н Бърнард снима кралски портрети повече от две десетилетия и също така прави снимките на сватбите на Чарлз и Камила в замъка Уиндзор през 2005 г. и на принц Уилям и Кейт Мидълтън в Бъкингамския дворец през 2011 г.

На 6 май крал Чарлз приветства празненствата по повод коронацията му като „най-големия възможен подарък“, като изрази „сърдечните си благодарности“ на нацията, че го направи „толкова специален повод“.

Кралят и кралицата обещаха да посветят живота си на служба, докато Чарлз изрази благодарност за подкрепата на нацията по време на историческите тържества и когато уикендът на празненствата наближи към своя край, той издаде писмено съобщение, в което се казва: „Ние ви благодарим.“

Той каза: „Тъй като уикендът на Коронацията наближава към своя край, жена ми и аз просто искахме да споделим нашите най-искрени и сърдечни благодарности на всички онези, които помогнаха това да стане толкова специален повод. Отдаваме особена почит на безбройните хора, които отделиха времето и отдадеността си, за да гарантират, че празненствата в Лондон, Уиндзор и по-нататък са възможно най-щастливи, безопасни и приятни.“

Източник: Getty Images

Той добави: „На тези, които се присъединиха към празненствата – независимо дали у дома, на улични партита и обеди, или като доброволци в общности – благодарим на всеки един. Да знаем, че имаме вашата подкрепа и насърчение и да станем свидетели на вашата доброта, изразена по толкова много различни начини, беше най-големият възможен подарък за коронацията, тъй като сега посвещаваме отново живота си в служба на хората на Обединеното кралство, Кралствата и Британската общност."

Специалният празничен уикенд за отбелязване на коронацията на краля беше първият от 70 години след коронясването на майка му, покойната кралица Елизабет II през 1953 г.

Официалните портрети показват крал Чарлз III и кралица Камила в цялото им величие в тронната зала на Бъкингамския дворец и заобиколени от техните колеги „работещи кралски особи“. Кралят и кралицата могат да се видят както поотделно, така и заедно.

Повтаряйки известния коронационен портрет от 1953 г. на покойната му майка, кралица Елизабет II, Чарлз е седнал и носи Имперската държавна корона.

Кълбото, което тежи удивителните 1,3 кг, обикновено се намира в Лондонската кула като част от коронационните регалии и играе централна роля при коронясването на монарсите в продължение на стотици години.

Източник: Getty Images

Междувременно скиптърът на суверена с кръст датира от 1661 г. и се състои от златна пръчка и огромен диамант във формата на капка, Кулинан I или „Звездата на Африка“, който е 530,2 карата. Кралят също носи своята роба, изработена от лилаво копринено кадифе и бродирана в злато, която за първи път е била носена от дядо му крал Джордж VI през 1937 г.

Върху лилавата си туника Coronation Ede и Ravenscroft той носи звезда от 1893 г. с диаманти. Последната част от облеклото му са кралските военноморски панталони.

Негово Величество е седнал на един от двойката тронни столове от 1902 г., направени за бъдещия крал Джордж V и кралица Мери за използване при коронацията на крал Едуард VII.

Тези тронни столове бяха използвани и на коронацията през 1937 г. на крал Джордж VI и кралица Елизабет и от Негово Величество крал Чарлз III и кралица Камила в Уестминстър Хол, за да получат обръщения от председателите на двете камари на парламента миналата година.

В портрета на Камила, направен в Зелената гостна, Нейно Величество носи короната на кралица Мери, която е украсена с 2200 диаманта, с нейната роба, ръчно бродирана с националните емблеми на Обединеното кралство, както и флора и фауна, отразяваща любовта на Техни Величества към природата и цветята.

Нито херцогът на Йорк, нито херцогът на Съсекс бяха включени в семейните портрети, тъй като те вече не са работещи членове на кралското семейство.

Новите снимки идват, когато кралят публикува изявление чрез Бъкингамския дворец, в което се зарича, че сега той и съпругата му ще „посветят отново живота си“ на тази нация, неговите Кралства и Британската общност.

Снимките са направени в Бъкингамския дворец малко след церемонията по коронясването в събота.

Това идва след празничния уикенд на национални тържества, които събраха до два милиона души в събота за коронацията на краля, ден, пълен с пищност. Кралските доброжелатели бяха пътували от цяла Великобритания и света за историческото събитие, като най-заклетите фенове разположиха лагер в The Mall дни преди началото на официалните тържества, за да си осигурят позиции на първите редове.

Източник: Getty Images

В събота нарастващите тълпи започнаха да се появяват в центъра на Лондон от около 5 часа сутринта, за да могат да зърнат краля и кралицата по пътя на процесията.

Около столицата беше поставен „стоманен пръстен“ с дежурни 11 500 полицейски служители, докато още 10 000 военни участваха в церемонията.

Развявайки флаговете на Юниън Джак, феновете, които успяха да заемат първокласно място в предната част на металните бариери, избухнаха в аплодисменти, докато крал Чарлз и кралица Камила пътуваха в автобуса на Диамантения юбилей до Уестминстърското абатство.

По истински британски начин милионите, които се стекоха в столицата, не бяха обезсърчени от британското време, слагаха своите сладкиши и обличаха дъждобрани, докато празнуваха. Помпозността и пищността бяха на преден план, като въоръжените сили организираха най-голямата церемониална военна операция след коронацията на кралица Елизабет през 1953 г., кулминираща в коронационна процесия от 4000 души на военнослужещи и жени от целия свят, която си проправи път през сърцето на столицата.

След кралското шествие от Бъкингамския дворец, крал Чарлз и кралица Камила бяха помазани в Уестминстърското абатство пред 2300 присъстващи, включително световни лидери, кралски сановници, знаменитости и ежедневни герои.

Източник: Getty Images

Световните попзвезди Лайънъл Ричи и Кейти Пери бяха част от събитието, както и френският президент Еманюел Макрон, актрисите Джуди Денч и носителката на „Оскар“ Ема Томпсън, водещите Ант и Дек и крал Вилем-Александър и кралица Максима на Холандия.

По време на службата, която видя първото по рода си изпълнение на уелски език, изпято на коронация от сър Брин Терфел, Чарлз обеща да бъде „благословия“ за хората от „всяка вяра и убеждения“ и да служи на своите милиони поданици във Великобритания и околностите.

Историческият момент настъпи няколко минути след обяд, когато архиепископът на Кентърбъри Джъстин Уелби постави короната на Свети Едуард върху главата на Чарлз и той стана 40-ият управляващ суверен, коронясан в Уестминстърското абатство, коронационната църква на нацията от 1066 г. насам.

Коронацията беше духовно и дълбоко лично събитие за краля, „отдаден англикански християнин“, който беше помазан, видян да коленичи пред главния олтар на абатството и получи почит от своя син и наследник, принца на Уелс.

Взаимодействието на Уилям с баща му, където той докосна короната на Свети Едуард и след това целуна краля по дясната буза, се оказа трогателен момент за държавния глава.

Докато Уилям коленичи пред Чарлз, който държеше ръката на сина си между дланите си, бъдещият монарх каза: „Аз, Уилям, принцът на Уелс, се заклевам във лоялност към вас и вяра и истина, които ще ви нося като ваш господар на живота.“

Принц Уилям се закле във вярност към Чарлз III

Отчужденият син на краля, Хари, беше сред събралите се, седнал два реда зад брат си със семейството на херцога на Йорк и беше видян да наблюдава напрегнато коронясването.

И когато няколко минути по-късно събранието беше поканено да отдаде почит на новия монарх, Хари изрече, заедно с другите кралски особи около него, думите: „Бог да пази крал Чарлз. Да живее крал Чарлз. Да живее кралят вечно.“

Церемонията имаше пет основни елемента: признание; клетвата; помазването; инвестирането и коронясването; интронизирането и почитта, както и коронацията на кралицата.

Проследявайки корените си обратно в средновековния период, християнската церемония, която не е наблюдавана от 70 години, когато кралица Елизабет беше коронясана, видя краля, облечен в поредица от дрехи, означаващи символично пътуване, което завърши с него, помазан със свето масло през най-свещения момент и коронован.

Той отразява многообразието на Обединеното кралство, като представители на религиозните общности на нацията играят активна роля в коронацията на монарх за първи път в историята.

Но като промяна противоречивият елемент на услугата „Почит към хората“ беше смекчен, след като имаше широко разпространена критика.

Внукът на Чарлз Луи, който навърши пет години преди няколко седмици, разведри настроението, докато се прозяваше и шашкаше по време на церемонията, докато по-големият му брат Джордж помагаше, като държеше дългия шлейф на мантията на краля.

Минути по-късно Камила беше коронясана. С изпълнението на коронационния химн на Андрю Лойд-Уебър кралицата беше официално въведена на трона. Интронизирането на кралицата беше момент, в който Чарлз и Камила бяха „обединени в общото си призвание пред Бога“.

Монархът и съпругата му кралица Камила се усмихваха един на друг и на паството, докато вървяха през църквата преди и след християнската церемония, която датира отпреди 1000 години в ден, пълен с великолепни изяви.

След това те се върнаха в Бъкингамския дворец, където получиха кралски поздрави от членове на военните от цялата Британска общност на поляната на Бъкингамския дворец, докато стояха на балкона с блестящите си корони.

Чарлз, който носеше короната на Imperial State Crown и Камила, с короната Queen Mary's Crown, бяха сред последните, които напуснаха балкона по време на изявата, която продължи почти 10 минути.

Повече от 18 милиона души в Обединеното кралство се включиха, за да гледат церемонията по телевизията, в сравнение с 26,5 милиона за погребението на покойната кралица през септември.

След като официалните събития приключиха, Чарлз и Камила се насладиха на частно семейно събиране в двореца и след това бяха изведени от Лондон в подготовка за още един пълен ден със събития.

Тържествата продължиха в неделя с Големия обяд, на които присъстваха кралските особи, включително изненадваща разходка на принц Уилям и принцеса Кейт в Уиндзор.

Източник: Getty Images

Хиляди улични партита бяха организирани в цялата страна с хора, насърчавани да се съберат за Големия обяд на коронацията.

Премиерът Риши Сунак и съпругата му Акшата Мурти бяха домакини на обяда на Даунинг стрийт, като поканиха доброволци, украински бежанци и членове на младежки групи.

Гвоздеят на деня обаче беше концертът на звездите в замъка Уиндзор, който видя Лайънъл Ричи, Кейти Пери и Take That сред хедлайнерите на музикалната феерия, състояла се на територията на замъка.

Източник: Getty Images

Към краля и кралицата се присъединиха около 20 000 членове на публиката в музикалната феерия, където заедно с останалите членове на семейството се насладиха на изпълненията на Палома Фейт, Оли Мърс, ветерана рок китарист Стив Уинууд и Никол Шерцингер отThe Pussycat Dolls.

Това беше огромна операция, организирана от BBC, включваща оркестър от 70 души, хорове и няколко уникални драматични представления.

Звезди, включително Хю Джакман, Пиърс Броснан, Дейм Джоан Колинс, Беър Грилс OBE, Алън Тичмарш и сър Том Джоунс дадоха предварително записани видео съобщения в чест на краля по време на целия концерт.

Звездата от Top Gun Том Круз също изпрати видео съобщение от своя самолет War Bird, в което се казва: „Пилот за пилот. Ваше Величество, вие можете да бъдете моят помощник по всяко време, преди да отдадете чест и да се отклоните.“

Музикалните дуети включваха оперните звезди Андреа Бочели и сър Брин Терфел, които изпяха You'll Never Walk Alone, и класическия пианист Ланг Ланг и поп звездата Никол Шерцингер, които изпълниха Reflection from Mulan. Имаше и моменти за размисъл, включително обръщението на Стела Маккартни за околната среда и скеч за Мечо Пух.

По време на един особено трогателен момент принц Уилям, който е следващият по ред за трона, отдаде вълнуваща почит на баща си, като му каза: „Е, ние всички сме толкова горди с теб.“

Той също така каза на крал Чарлз, че не се съмнява, че покойната кралица Елизабет, неговата „много горда майка“, „с любов“ гледа от небето.

Концертът беше смятан от мнозина за короната на великолепния уикенд, след веселите тържества по Големия обяд и изненадваща разходка на принца и принцесата на Уелс.

По-късно кралят и кралицата направиха изненадваща виртуална поява в American Idol, тъй като съдиите Лайънъл Ричи и Кейти Пери се появиха на живо от концерта на Коронацията, за да говорят с водещия на музикалното състезание Райън Сийкрест.

Събитията за отбелязване на Коронацията достигнаха кулминацията си на празничния ден в понеделник с „Ден на служба“, наречен Big Help Out, когато висши членове на кралското семейство се присъединиха към доброволци в цялата страна.

Крал Чарлз и кралица Камила насърчиха хората да се съберат в общности и да станат доброволци като част от инициативата в празничния понеделник. Схемата, която има за цел да вдъхнови ново поколение доброволци, като даде на хората представа какво могат да постигнат, е подкрепена от знаменитости от цялата страна.

Повече от 1500 благотворителни организации са се регистрирали. Big Help Out е организиран от The Together Coalition и водещи благотворителни организации.

Източник: Getty Images

В този ден принц Луис да участва в първия си публичен ангажимент, където се превърна в работник, докато се присъедини към принц Джордж, принцеса Шарлот и принца и принцесата на Уелс, като гребеше земя, буташе колички и работеше с багер.

Уелсците бяха отишли ​​да помагат в скаутска хижа в Слау като част от националната доброволческа кампания за отбелязване на коронацията.

За да завършек на тържествата, представени бяха традиционните официални портрети, отбелязващи коронясването на Чарлз III и кралица Камила.