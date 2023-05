Кралски блясък: Създадоха специални бижута за коронацията на Чарлз III

Н яколко бижутерски фирми създадоха лимитирани колекции по повод коронацията на крал Чарлз на 6 май.

Една от тях е Annoushka, предпочитана от Кейт Мидълтън и от звезди като Риана. Британският бранд направи малко копие на короната от 17-ти век, с която Чарлз ще бъде коронован.

Бижуто е изработено от 18-каратово жълто и бяло злато, аметист, изумруди, сапфири, рубини и диаманти. Всяка една от произведените 100 бройки е номерирана и подпечатана с официалния знак на коронацията. Върху изящното бижу е изписана и датата на историческото събитие.

Alex Monroe създаде гривна с пет елемента: кралска каляска, роза, корона, пчела и халба бира.

"Преди няколко години от двореца ме помолиха да направя колекция от бижута. Помолих за пълен достъп до сградите и градините, за да събера впечатления, необходими ми за творческия процес. Това бяха няколко вдъхновяващи седмици“ – споделя бижутерът, на когото принцесата на Уелс също е клиент.

