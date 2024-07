"Моят годеник, Майкъл": Лейди Гага се сгоди

Л ейди Гага нарече Майкъл Полански свой годеник, с което привидно разкри, че двойката е сгодена, докато го представяше на френския министър-председател Габриел Атал на Летните олимпийски игри 2024 в Париж. Това предаде Billboard.

“Моят годеник, Майкъл“, чува се Гага да казва небрежно в клип, който премиерът публикува в TikTok в неделя вечер (28 юли). Краткият видеоклип показва как Атал прегръща за кратко певицата и се ръкува с Полански, партньор на Лейди Гага от повече от четири години, по време на събитието.

Гага и Полански се срещат публично от началото на 2020 г. Тя разкри за връзката им в Instagram с публикация през февруари тази година. В интервю няколко месеца по-късно тя нарече Полански “любовта на живота ми“.

Премиерът Атъл не споменава очевидния годеж на двойката в TikTok, като вместо това се фокусира върху впечатляващото изпълнение на поп звездата в петък вечер в Париж: „Благодаря на Лейди Гага за зашеметяващото изпълнение на церемонията по откриването на Летните олимпийски. Беше спиращо дъха“, написа той.

Суперзвездата, която ще завладее големия екран като Харли Куин в Joker: беше първият артист, който излезе на сцената по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри, предоставяйки своята версия на парижкото кабаре в навечерието на игрите това лято. Лейди Гага изпълни френскоезичната песен „Mon Truc en Plume“.

Докато беше във Франция, в неделя Лейди Гага изненада парижките си фенове с тийзър на музика от предстоящия си, дългоочакван седми студиен албум.

WE SANG ALWAYS REMEMBER US THIS WAY TO GAGA AND SHE CAME OUT OF THE CAR TO SING FOR FUS pic.twitter.com/HpXJA0K7vx