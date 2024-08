Лейди Гага направи триумфално завръщане към музиката с колаборация с Бруно Марс

Л ейди Гага направи триумфално завръщане към музиката с издаването на новия си дует с Бруно Марс - Die With a Smile.

38-годишната изпълнителка, носителка на „Грами“, която е сгодена за Майкъл Полански, и изпълнителят на Silk Sonic, също на 38 години, споделиха изненадващото си сътрудничество.

