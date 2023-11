Като жабешки бутчета? Европейски компании искат да ни убедят да ядем насекоми

Н яколко компании в Европа залагат на това, че насекомите ще бъдат основна храна в бъдеще.

Те твърдят, че имат редица предимства - от по-ниски емисии до намалено използване на земята и начин да допринесат за кръговата икономика. Но да се убедят европейците да ядат насекоми не е лесно.

Почти 60% от хората вярват, че те могат да се превърнат в алтернативен и устойчив източник на протеини в бъдеще, според проучване на Universitat Oberta de Catalunya, публикувано по-рано тази година.

Но повече от четирима на всеки петима души не са склонни да ги добавят към диетата си, като посочват редица причини - от отвращение до съмнения относно безопасността на храните.

Антоан Хюбърт, съосновател и главен изпълнителен директор на френския пионер в производството на протеини от насекоми Ÿnsect, казва, че трябва да се променят "големи неща" в нашите хранителни системи - от полето до трапезата.

"Храната е първият фактор, допринасящ за срива на биоразнообразието, който наблюдаваме днес през последните няколко десетилетия, но и вторият фактор, допринасящ за изменението на климата", смята Хюбърт.

Той вярва, че насекомите - наред с растителните протеини и намаляването на хранителните отпадъци - имат "важна роля" по пътя към устойчива хранителна система.

The Future of Food: Edible Insects

Would you eat a burger made of insects? Entomos is the first company in Switzerland allowed to breed and sell edible insects — like mealworms, crickets and locusts — as a more sustainable way to produce food.

Source: Bloomberg… pic.twitter.com/Tt6mHtQsXO — Wittgenstein (@backtolife_2023) October 24, 2023

Могат ли насекомите да намалят въздействието на храните върху околната среда?

Хюбърт казва, че едно от основните неща, от които се интересуват хората, когато става въпрос за продуктите на Ÿnsect, е въздействието върху околната среда.

"Ако разгледате продуктите, протеините в сравнение с други животински протеини, то въздействието е с над 95% по-малко от това на говеждото месо, например по отношение на въглеродните емисии. И се стига до повече от 95 до 98 процента или приблизително толкова намаляване на потреблението на вода от говеждото към свинете", обяснява Хюбърт.

Вертикалният начин, по който се работи Ÿnsect, означава също, че те използват 98% по-малко земя за производството на същото количество протеин.

"Така че спестявате много място, което е полезно за биоразнообразието, намалявате драстично въглеродните емисии. Намаляваме драстично потреблението на вода, същото важи и за океаните", обяснява Хюбърт.

"Всеки тон от нашите продукти може да нахрани и риба и да избегне улова на пет тона дива риба", добавя той.

Are you willing to eat insects to help solve the non-existent "climate crisis"? 😞 pic.twitter.com/P2tz13A5UH — ( WOLF )💙🌹 (@a8d0d554a87e4f7) October 23, 2023

Могат ли насекомите да допринесат за кръговата икономика?

Натали Березина, главен технологичен директор на базираната в ЕС компания за отглеждане на насекоми Flyfeed, казва, че този начин на отглеждане на протеини също може да допринесе за кръговата икономика.

"Хлебните червеи, те се хранят основно с остатъци от зърнени култури, докато восъчният молец... той е в състояние да се храни с пластмасови отпадъци. А черната муха, това е насекомо, което се храни с органични отпадъци като остатъци от плодове или зеленчуци", обяснява тя.

Това прави насекомите "наистина мощни" за кръговата икономика, тъй като те могат да се хранят дори с отпадъци след употребата им.

"Ето защо трябва да ги използваме повече, отколкото ги използваме в момента, защото тези животни са разработили много специфична система, която им позволява да смилат различни видове храна въз основа на остатъците", казва тя.

Може ли протеинът от насекоми да помогне не само за емисиите?

Тя казва, че основната разлика в сравнение с животинското земеделие е в това какво ядат насекомите.

"Най-важният разход за всички селскостопански животни обикновено е в рамките на субстрата, който консумират", обяснява Березина.

"Насекомите се хранят с остатъци, с отпадъци и смеси от тези неща, които трудно се усвояват от други видове организми", уточнява тя.

Тя допълва, че това са малки животни с кратък живот, което означава, че те растат за много по-кратко време. Условията за отглеждане на насекомите също често са доста прости и, ако се избере подходящата страна за производството им, изискват много малка промяна на климата на околната среда. В комбинация с евтиния субстрат това може да ги превърне в по-евтин начин за производство на протеини и справяне с хранителните кризи, казва Березина.

"If you control the food, you control the people."



Unelected globalists at the WEF and UN are using the "man-made global warming" scam as a pretext to deliberately collapse the global food supply, so people will have no choice but to eat insects and lab-grown fake food—as… pic.twitter.com/JF3AE5cwEL — Wide Awake Media (@wideawake_media) October 28, 2023

Какви пречки срещат земеделските производители на насекоми?

Едно от най-големите препятствия пред производството на протеини от насекоми в ЕС е нормативната уредба. Но това се промени с редица продукти, одобрени за консумация от човека през последната година.

"Това признание е един от основните етапи в развитието на компанията през последните десет години. Досега нищо не беше одобрено в Европа", казва Хюбърт.

Но продуктите на Ÿnsect получиха зелена светлина в целия ЕС от Европейската агенция за безопасност на храните. Хюбърт вярва, че това означава, че пазарът на храни за хора сега може да се разрасне бързо.

"Вторият ограничаващ фактор беше технологията и количествата. Сега имаме количества. Можем да осигурим достатъчно количество на европейския пазар", допълва Хюбърт.

Могат ли европейците да бъдат убедени да ядат насекоми?

Вероятно най-голямата бариера за потребителите е идеята да се ядат насекоми.

"Насекомите сами по себе си не са нещо, което европейците са свикнали да консумират, така че се появява този вид ефект на "неприязън", казва Березина.

Но, идвайки от Франция, тя посочва, че много хора вече са свикнали да ядат охлюви, жаби и стриди.

"Не знам дали някога сте опитвали охлюви, но всъщност нямам представа какъв е вкусът на охлювите. Защото единственото, което усещате, е чесновото масло, което идва с охлювите", смята тя.

Березина вярва, че е необходимо само да се направи нещо вкусно, за да се включат насекомите в различни ястия.

Ÿnsect вече проучва какви видове протеини от насекоми ще ядат хората и какви не.

"Последната бариера беше просто да определим продуктите, които хората ще ядат, от традиционните цели насекоми - които мнозинството от хората няма да ядат - до нещо много обичайно за вас или за вашето място: бургери, кюфтета, фалафели, паста", казва Хюбърт.

"Нашата цел не е да убеждаваме всички, а просто да предложим тази храна... и те да могат да я изберат сред другите решения там: растения, водорасли, гъби и просто всички традиционни продукти, които вече имаме, и месо, и риба, и растения", добавя той.