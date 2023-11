Като върху кутиите с цигари: Искат въвеждана на предупреждение за вредата от месото

С поред ново проучване графичните предупреждения, подобни на тези върху цигарените кутии, могат да помогнат за намаляване на консумацията на месо.

Изследователи от университета в Дърам, щата Северна Каролина са установили, че поставянето на визуални предупреждения върху месните продукти би накарало потребителите да консумират по-малко месо. Учените посочват, че на етикетите и картинките трябва да бъде означено, как отглеждането на животински видове, които впоследствие консумираме, се отразява на глобалното затопляне.

Учените са тествали различни надписи и визуализации, поставени върху храни, с цел да предупредят за последиците от консумацията на месо. Според резултатите от проучването ястията, придружени от снимка, предупреждаваща за негативното влияние на месото, намаляват избора на храни, съдържащи месо с между 7 и 10%.

"Постигането на нулева консумация на месо е приоритет за планетата”, посочва Джак Хюз, доктор по философия. "Тъй като вече е доказано, че предупредителните етикети намаляват тютюнопушенето, както и консумацията на сладки напитки и алкохол, използването на предупредителен етикет върху месни продукти може да ни помогне да постигнем това, ако бъде въведено като национална политика", казва тя.

Възрастните, консумиращи месо, са били разделени на четири групи - на три от тях са показани предупредителни надписи, а на другата група - не. На един от етикетите е била изобразена обезлесена област. Снимката била придружена от текст, който гласи: "Консумацията на месо допринася за изменението на климата".

Участниците били помолени да вземат 20 отделни решения за избор на различни ястия - например избор между паста с месо, паста с риба, вегетарианска паста или веганска. След това те били попитани за бъдещите им намерения да купят и консумират вариантите на ястията, както и за това колко привлекателно изглежда храната и доколко тревожни и достоверни са етикетите.

"Вече знаем, че консумацията на много месо, особено на червено и свърхпреработено, е вредно за здравето. То допринася за смъртните случаи, причинени от замърсяването и изменението на климата”, посочва Милица Василиевич от катедрата по психология на университета Дърам.

"Добавянето на предупредителни етикети върху месните продукти може да бъде един от начините да се намалят тези рискове за здравето и околната среда", смята експертът.

