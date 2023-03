Това ли е бъдещето? Яденето на месо, без убиване на животни

„Култивираното месо е истинското месо, отгледано директно от животински клетки“, казва Ума Валети, основател и главен изпълнителен директор на Upside Foods. „Тези продукти не са вегански, вегетариански или растителни – те са истинско месо, направено без животни.“

„Процесът на производство на култивирано месо е подобен на варенето на бира, но вместо да отглеждаме дрожди или микроби, ние отглеждаме животински клетки“, добави Валети.

Учените започват с вземане на малка клетъчна проба от животно като крава или пиле, след което идентифицират клетки, които могат да се размножават.

„Оттам нататък поставяме тези клетки в чиста и контролирана среда и ги храним с основни хранителни вещества, от които се нуждаят, за да се възпроизвеждат естествено“, казва Валети. „По същество можем да пресъздадем условията, които естествено съществуват в тялото на животното.“

В допълнение към смекчаването на клането на животни, култивираното месо може също да помогне за забавяне на изменението на климата, предизвикано от емисиите на парникови газове като въглероден диоксид и метан. Хранителната система е отговорна за около една четвърт от глобалните емисии на парникови газове, повечето от които са от животновъдство. Транспортът, необходим за селското стопанство, отделя както метан, така и въглероден диоксид, а изсичането на земя и гори - отделя въглероден диоксид, според ООН.

Към момента Сингапур и Съединените щати са единствените страни, които са одобрили клетъчното отгледано месо за потребителска консумация. Култивираното месо все още е на няколко години от това да бъде търговско достъпно за потребителите в САЩ в хранителни магазини или ресторанти - и може би до 20 години преди да замени значителна част или цялото традиционно месо в света.

Дотогава култивираното месо и неговите потенциални ползи за животните, хората и околната среда са повече надежда, отколкото обещание.

Как работи

Учените получават клетъчни проби от животни чрез взимане на малко парченце тъкан, взето чрез биопсия. Методът на биопсия е точно като човешка биопсия, след това животното е добре.

Втората стъпка е идентифицирането на хранителни вещества - витамини, минерали и аминокиселини - които клетките да консумират. По същия начин, по който традиционно отглежданото пиле има клетки и получава хранителни вещества от соята и царевицата, с които се храни, изолираните клетки могат да абсорбират хранителните вещества, с които се хранят в лаборатория или съоръжение.

Този процес е основен за производството на сурово месо. Клетъчната проба отнема приблизително две седмици, за да нарасне до желания размер. Следва превръщането на месото в крайния продукт, независимо дали това са пилешки гърди или хапки, или телешки бургер или пържола.

Създаването на култивирано месо възможно най-подобно на обикновеното месо все още е в процес на работа. Това несъответствие обаче може да се дължи и на факта, че вкусът на традиционното месо се влияе от безброй фактори, участващи в селскостопанския процес, включително условията, в които се отглеждат животните и храната, която им се дава.

