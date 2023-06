Като картина на Ван Гог: Въздушните потоци са неузнаваеми

М акар че е нормално въздушните потоци да спират, да се разделят, да се съединяват отново и да текат в противоположни посоки, средно тези тропосферни въздушни потоци обикновено са доста непрекъснати на големи разстояния с общо течение от запад на изток.

Раздробяването на течението не прилича на нищо, което специалистите са виждали досега, като някои го оприличават на картина на Винсент ван Гог, пише sciencealert.

"Когато гледам това струйно течение, ми идва наум думата "безумно" - написа в Twitter главният метеоролог на местна новинарска станция във Флорида Джеф Берардели.

"Тази конфигурация, вероятно подсилена от климатичното затопляне, подхранва рекорден топлинен купол, който е толкова екстремен, че дори експертите са изумени!"

Климатологът и автор на книги Майкъл Е. Ман побърза да отговори на туита на Берардели. Ман от години изучава поведението на планетарните вълни и въпреки това онлайн той заяви, че рядко е виждал "толкова разединена конфигурация".

When I look at this jet stream the word insane comes to mind. It's even more astonishing when you consider it's mid June! This configuration, likely enhanced by climate heating, is fueling a record heat dome so extreme that even experts are astonished! pic.twitter.com/GPbd0rjpst