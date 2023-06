Тропическата буря Мауар донесе проливни дъждове в Япония

О тслабената тропическа буря Мауар донесе днес проливни дъждове на главните южни острови в Япония, след като премина през Окинава и причини наранявания на няколко души, предаде Асошиейтед прес.

Жителите на уязвимите райони бяха предупредени за възможността от наводнения и кални свлачища, а десетки местни полети за деня са отменени.

Parts of Japan were slammed by torrential rain as Tropical Storm Mawar neared, prompting authorities to advise over a million people to evacuate, though no injuries were reported https://t.co/7YNHrVJnLQ pic.twitter.com/2OX8tI6YLJ