Какво ще доведе след себе си тайфунът Мауар

Ф илипинските власти днес евакуираха стотици хора, затвориха училища и служби и наложиха забрана за плаване заради тайфуна Мауар, който се приближава към северните филипински провинции, предаде Асошиейтед прес.

Очакваше се бурята (която на Филипините наричат Бети) да не стигне до сушата в планинския район. Метеоролози обаче предупредиха, че през следващите два дни тайфунът вероятно ще забави движението си край най-северната провинция Батанес, като може да предизвика опасни приливни вълни, внезапни наводнения и свлачища.

Миналата седмица Мауар премина през остров Гуам и се превърна в най-мощния тайфун, връхлитал тихоокеанската американска територия от повече от две десетилетия. Бурните ветрове преобърнаха автомобили, отнесоха покриви, прекъснато беше и електроснабдяване. Докато се насочваше към Филипините, тайфунът постепенно отслабна.

"Тези тайфуни, земетресения и природни бедствия са част от живота ни. Не можем да си позволим да не се подготвим, защото това потенциално би означавало загуба на човешки живот и големи щети", заяви заместник-губернаторът на Батанес Игнасио Вила.

Представители на службите за справяне с бедствия заявиха, че военни части, полиция, пожарникари и доброволчески групи са в готовност за евентуално издирване и спасяване на пострадали в северните провинции, а за евакуираните са подготвени над един милион пакета с храна.

