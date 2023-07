"Като филм на ужасите": Жертвите на "Титан" са знаели съдбата си минута преди имплозията

П етимата пътници на борда на злополучната подводница OceanGate вероятно са знаели за предстоящата имплозия около 48 до 71 секунди преди тя да се случи.

Хосе Луис Мартин, испански експерт по подводници, оприличава ситуацията на сцена от "филм на ужасите".

Titan passengers would have fallen 'like an arrow' in sub before it popped like a 'balloon', expert says https://t.co/4gOQ11KUN7 — LBC (@LBC) July 11, 2023

Той смята, че подводницата е загубила стабилност поради електрическа повреда, което е довело до отказ на задвижването.

След това тя вероятно се е спускала към морското дъно вертикално, наподобяващо траекторията на стрела.

Мартин изчислява, че подводницата е започнала свободното си падане на дълбочина около 2 километра, спускайки се неконтролируемо, подобно на падащ камък.

На тази дълбочина тя внезапно е щяла да се спука като балон поради бързо променящото се налягане, предполага той.

По време на ужасяващото спускане, продължило около минута, експертът по подводници предполага, че пътниците са преживели истински ужас: натрупани един върху друг, подложени на дълбок мрак и силен страх.

‘Like A Horror Movie’: Underwater Expert Says Titan Sub Passengers Probably Knew What Was Happening https://t.co/LhFfChY0D0 pic.twitter.com/SeTnXXCCHf — Daily Wire News (@DailyWireNews) July 11, 2023

Около 8 ч. сутринта на 18 юни подводницата OceanGate се отправи на пътешествие над мястото на корабокрушението на "Титаник" в Атлантическия океан.

Под ръководството на главния изпълнителен директор на OceanGate и пилот на "Титан" Стоктън Ръш петимата пътници започнаха спускането си. В 9,45 ч. сутринта обаче подводницата изгуби връзка с кораба-майка "Полярен принц".

На OceanGate Expeditions им отне доста време - осем часа, преди да уведомят бреговата охрана на САЩ за изчезналата подводница след загубата на контакт.

Това предизвиква мащабна международна реакция за спасяването на петимата пътници. Кораби от различни държави се отправиха на мисия, за да помогнат в търсенето на изчезналата подводница, тъй като намаляващите часове и приблизителните нива на кислород увеличиха спешността.

Няколко дни по-късно беше обявено, че се предполага, че петимата души на борда на подводницата са загинали вследствие на имплозия.

Titan passenger warned that a failure to the sub would be tragic https://t.co/xmh0ZYIKOz — Insider News (@InsiderNews) July 11, 2023

Трагичният инцидент отне живота на петима души, сред които главният изпълнителен директор на OceanGate Ръш, френският експерт по "Титаник" Пол-Анри Наржоле, британският милиардер Хамиш Хардинг, известният пакистански бизнесмен Шахзада Дауд и 19-годишният му син Сулеман Дауд.

След катастрофата OceanGate спира всички проучвателни и търговски дейности.