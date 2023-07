По време на мисия до "Титаник": Най-младият пътник разкрива, че е загубил съзнание

Н ай-младият човек, посетил останките от кораба "Титаник", разкрива, че е изпаднал в безсъзнание по време на посещението си.

Докато тече дебат относно посещението на водния гроб, Себастиан Харис потвърди, че липсата на кислород в подводницата, в която се е намирал, го е накарала да заспи внезапно, когато е бил само на 13 години.

"Докато стигнахме до дълбочината, малко над носа, прекарах известно време в поставяне на паметна плоча. И малко след това, доколкото знам, заспах", каза Себастиан.

Баща му, Г. Майкъл Харис, е бил ръководител на експедицията на борда на подводницата "Мир II" и я е управлявал заедно с нейния конструктор Анатолий Сагалевич, когато забелязва, че синът му вече не се движи.

