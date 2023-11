От мечта до кошмар: Жена плати 200 долара за торта, а резултата беше "катастрофален"

Ж ена, която плати повече от 200 долара за торта по поръчка за първия рожден ден на внучката си, остана разочарована от крайния продукт.

Криси Джо, която живее в САЩ, е поръчала триетажна торта за предстоящото парти на внучката си Ив. Тя предоставила снимка на сладкарите, за да придобият по-ясна представа за украсата на торта.

Джо сподели видео в социалната мрежа TikTok. На него се виждат кадри на “катастрофалния” десерт. Криси Джо описва десерта, като „най-лошата торта, която е виждала в живота си“. Видеото има над 5,1 милиона гледания, а потребителите в мрежата са изумени от вида на празничния десерт.

Криси Джо посочва, че е помолила тортата да бъде на три нива. По думите ѝ първото ниво е трябвало да прилича на пънче на растение, второто трябвало да бъде с бяла основа, облепена с фондан, наподобяващ горски мъх. Третото ниво на тортата трябвало да прилича на шапка на гъба - с червена основа и бели точки, посочва Джо.

На снимката, която показах на сладкарите, имаше и набор от красиви, цветни, захарни цветя и листа, направени от фондан, разказва дамата във видеото.

