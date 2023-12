Чуйте как радиото прекъсва след най-силното слънчево изригване от 6 г. насам

М иналата седмица на Слънцето случи най-силното изригване от този цикъл досега и най-мощното от шест години насам.

То беше от клас X 2.8 - най-силното регистрирано от 10 септември 2017 г. и сред 5 до 10 процента от най-силните, регистрирани от ноември 2003 г.

Слънцето се доближава до максималната си активност за текущия си слънчев цикъл - Цикъл 25 и от тук нататък очакваме да видим още по-енергични събития.

Слънчевите изригвания могат да причинят радиозатъмнения, тъй като освобождават мощна светлина под формата на рентгенови лъчи и ултравиолетова светлина, която йонизира по-дълбоките, по-плътни слоеве на йоносферата около нашата планета. Светлината лишава атомите в атмосферата от електрони, което води до загуба на много повече енергия от радиовълните с всички тези свободни електрони наоколо. Светлината от последните изригвания достигна Земята само осем минути след освобождаването на 14 декември, в 17:02 UTC.

Частта от нашата планета, обърната към Слънцето по това време, беше тази с двете Америки. Ефектите бяха най-силни в Южна Америка, но имаше съобщения за радиокомуникационни смущения и над Съединените щати, откъдето Томас Ашкрафт успя да ги запише от обсерваторията Heliotown.

„Този аудио образец е записан на 14 декември 2023 г. в [17:05] UT по време на началото на слънчево изригване X 2.8. Той показва това, което е известно като слънчеви емисии от тип II, познати още като „изблици на бавно дрейфиране“. Аудиото беше записано с помощта на две отделни късовълнови радиостанции, едната настроена на 22,2 MHz [мегахерца], а другата настроена на 21,1 MHz. Ако слушате отблизо, за предпочитане със слушалки, ще можете да чуете как емисиите бавно намаляват по честота, като първо преминават през 22 MHz и след това през 21 MHz“, каза Ашкрафт пред IFLScience.

По време на слънчевите емисии от тип II тяхната радиочестота се измества, преминавайки от високочестотни към нискочестотни от около 1 MHz в секунда и показва две ленти на излъчване. Неотдавнашното мощно изригване беше предшествано от по-слабо такова от клас М, произхождащо от същото слънчево петно. Това не е причинило затъмнение, но е имало умерени смущения в осветената от слънцето част на Земята, която в онзи момент е била тази с Европа, Африка и части от Азия.

