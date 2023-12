Това е "аномално слънчево събитие": Рядък вакуум “взриви” атмосферата на Марс

В края на миналата година атмосферата на Марс за кратко време се “разду” до около три пъти повече от нормалния си размер, което озадачи учените. Сега изследователите откриха, че разширяването е било предизвикано от рядка "празнота" в заредените частици, които непрекъснато се движат от Слънцето, известни като слънчев вятър. За това съобщава Live Science.

Това внезапно "раздуване" на атмосферата се е случвало поне веднъж и на Земята и може да се повтори скоро.

На 26 декември 2022 г. орбиталният апарат на НАСА Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), който обикаля горните слоеве на атмосферата на Червената планета от 2014 г. насам, става свидетел на “раздуване” на магнитния щит на Марс, или магнитосферата, навън с "хиляди километри", пишат изследователите в изявление. Това е позволило на мъхестата марсианска атмосфера временно да се разшири и да запълни допълнителното пространство.

След като прегледаха данните на космическия апарат, учените от MAVEN забелязаха, че разширяването на атмосферата съвпада със 100-кратно намаляване на частиците слънчев вятър, попадащи в апарата.

Mars’ atmosphere has been eroding for billions of years as the Sun’s energy pummels it. #AGU23



Recently, our orbiting MAVEN spacecraft detected a brief void in the solar wind, causing the Red Planet's magnetosphere to expand dramatically: https://t.co/40bFbI2ZC9 pic.twitter.com/uk3yptY8f9