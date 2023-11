Археолози откриха гробница на царски писар край Кайро

Ч ешка археологическа експедиция от Карловия университет в Прага е открила гробницата на царския писар Джхути Ем Хат при разкопки в некропола Абу Сир край Кайро, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мустафа Уазири обясни, че в тази част на погребалния комплекс се намират мемориалите на висши сановници и пълководци от Двадесет и шестата и Двадесет и седмата династии на Древен Египет.

По думите му значимостта на откритието идва от факта, че животът на този царски писар е бил напълно непознат до момента. Проучването на Абу Сир хвърля светлина върху историческите промени по време на турболентните V-ти и VI-ти век пр.н.е.

Ръководителят на чешкия екип Марсел Барта от своя страна посочи, че гробницата е изградена във формата на кладенец. В края му се намира погребалната камера, която е богато украсена с текстове и сцени. На тавана се вижда пътуването на слънцето по небесния свод в сутрешната и вечерната му лодки, придружено от химни за изгрева и залеза.

Религиозните текстове и изображения по стените на каменния саркофаг са имали за цел да осигурят плавното преминаване на Джхути Ем Хат към вечния живот. Антропологични изследвания на мумията му показват, че той е починал млад, на около 25 години. Открити са признаци на деформации, които може да са свързани с работата му, като износване на гръбначния стълб вследствие на продължително седене и чупливост на костите в тежка форма.

