Невероятните способности на бебешкия мозък

Ч овешкият мозък е изумителен и изключително сложен орган, който има огромно влияние върху всеки един аспект на нашия живот. Неговото формиране започва почти веднага след зачеването, а през деветия месец от бременността теглото му вече се е утроило.

Първите месеци от живота на бебето са от ключово значение за развитието на мозъка му.

Процесите, които протичат в него, имат важна роля за изграждането на паметта, възприятията, способността да се вземат решения, както и моторните и езиковите умения.

Буря от невронни връзки

Мозъкът на едно новородено бебе спокойно може да бъде определен като истинско чудо. В него има около 100 млрд. неврона (клетки, които могат да обработват и предават информация чрез химически и електрически сигнали) – близо два пъти повече от броя им при възрастните хора.

Този факт не е особено изненадващ, тъй като през първата година от живота си бебето трябва да обработи огромно количество информация. Както невроните, така и синапсите (връзките между тях) обаче са твърде много и с течение на годините мозъкът елиминира ненужните сред тях – особено онези, които се използват рядко или никога.

По тази причина учените смятат, че на колкото повече и по-разнообразни стимули е изложено новороденото бебе (вербални, зрителни, слухови и т.н.), толкова повече се укрепва и развива неговата невронна мрежа. Ако детето не бъде достатъчно стимулирано още от най-ранна възраст, то синапсите няма да се развият достатъчно добре и мозъкът ще остане с по-малко връзки между невроните.

Тук трябва да направим едно важно уточнение – времето, прекарано пред екраните, не бива да се счита за подобен стимул. „Мърдащите се картинки“ претоварват детския мозък, който не може да обработи подобен обем от информация и имат редица крайно негативни ефекти – от забавяне на говорното развитие до проблеми със социалните умения и способността да се изпитва емпатия.

Всички бебета се раждат твърде рано

Докато редица бозайници прохождат броени минути след своето раждане, ние се появяваме на този свят напълно беззащитни и дори не можем да държим самостоятелно главите си. По тази причина повечето учени смятат първите три месеца от живота на бебетата за т. нар. „четвърти триместър“.

Безспорно, ако имаха възможността да прекарат този период в утробата, бебетата щяха да се раждат значително по-подготвени за външния свят. Физиологията на женското тяло обаче не позволява това.

„Обяснено по най-простия начин, нашият таз трябва да е сравнително тесен, за да можем да ходим изправени. Ако бременността траеше не девет месеца, а година, главата на бебето щеше да е по-голяма, което на практика би превърнало раждането в невъзможна задача“, обяснява неврологът Лиз Елиът.

Показателни в това отношение са няколко факта: първата усмивка на бебето обикновено се появява между 10-ата и 14-ата седмица след раждането, а най-ранните признаци на привързаност се забелязват едва когато то навърши пет месеца.

Изумителното развитие на мозъка

Родителите често си задават въпроса как техните малки и сладки бебета са пораснали толкова бързо и са се превърнали в любопитни и палави деца, чиято единствена цел сякаш е да направят колкото се може повече пакости.

Всъщност през първите три години от живота на всяко дете нито един друг орган не се уголемява толкова драстично, колкото мозъка. При раждането размерът му е около три пъти по-малък от този на възрастен човек. Това обаче бързо се променя. През първите 90 дни от живота на бебето неговият мозък почти удвоява своя размер.

Особено впечатляваща е трансформацията, която претърпява малкият мозък, контролиращ двигателните функции. Само за три месеца той се уголемява със забележителните 110 процента.

Значението на бебешкия плач

Докосванията и миризмата имат огромно значение за изграждането на връзката между майката и нейното новородено бебе. Това е свързано с производството на хормона окситоцин, известен и като хормона на любовта. Тази връзка обаче обикновено кара бебетата да започват да плачат неутешимо всеки път, щом майка им излезе дори и за малко от стаята. Подобни реакции могат да бъдат наистина уморителни за родителите, но всъщност са от голяма важност, тъй като се предполага, че са свързани с развитието на дългосрочната памет.

Според Джером Кейгън, професор по психология от Харвардския университет, плачът при бебето на възраст между 9 и 12 месеца е свидетелство за това, че то има ясен спомен как майка му е в стаята и нейната липса незабавно предизвиква емоционална реакция у него.

Ролята на прегръдките и целувките

Хипокампът, наречен още Амонов рог, е част от мозъка, която участва в изграждането на т. нар. лимбична система (тя е изградена от няколко структури на главния мозък и е свързана с регулирането на вътрешните органи, емоциите, паметта, съня, обонянието и др.) и играе съществена роля при формирането на спомените. Още при раждането той е на 40 процента оформен и става напълно развит, когато бебето навърши година и половина.

В повечето случаи малките деца започват да разпознават гласа на родителите си, техните лица, както и времето, в което обикновено се хранят, още през първите 12 месеца от живота си. Формирането на дългосрочната памет на свой ред продължава и през втората година.

Изследвания на учени от Вашингтонския университет в Сейнт Луис показват, че хипокампът е по-голям и по-добре развит при онези деца, които често са били целувани и прегръщани – особено в стресови ситуации. Според експертите, подобни прояви на нежност оказват изключително позитивно влияние върху детския мозък.

