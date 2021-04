Изненадващи факти за човешката еволюция

Е волюцията е един от най-интересните и сложни процеси в природата. Благодарение на нея, нашите предци за пръв път са проходили изправени преди около 6 млн. години, открили са огъня, започнали са да използват различни оръдия на труда, да опитомяват животни, да създават градове…

Еволюцията на Homo Sapiens е обект на много изследвания. Учените не спират да правят изумителни открития, свързани с начина, по който сме се превърнали в доминиращ вид на нашата планета. Ето няколко любопитни факта, свързани с този забележителен процес:

Бавен метаболизъм и продължителен живот

Хората, както и някои примати, изгарят по около 50 процента по-малко калории в сравнение с останалите бозайници със сходни размери. Изчисленията сочат, че ако искаме да се изравним по този показател с тях, ще трябва всеки ден да тичаме по няколко десетки километра. Според учените, причината за това се крие в по-бавния ни метаболизъм, който пък води до по-бавния растеж и по-голямата продължителност на живота на хората. За сравнение, повечето бозайници – като кучетата и котките, например, рядко живеят по повече от 15 години (в същото време, те достигат полова зрялост на възраст от около 1 година). Освен това, редица изследователи смятат, че околната среда е била сред основните причини за забавянето на метаболизма на нашите предци – и съответно за увеличаването на продължителността на живота им.

Discovery of two-million-year-old skull in South Africa throws new light on human evolution https://t.co/2rDLBnTZNG