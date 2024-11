Какво се случва с пингвина, появил се изненадващо в Австралия

И мператорският пингвин се възстановява, след като преплува от Антарктида до Австралия - пътуване, дълго над 3 218 километра.

Птицата е открита на туристически плаж на югозападното крайбрежие на страната на 1 ноември, според изявление на правителството, получено от Associated Press.

Самотният пингвин е забелязан за първи път от сърфиста Аарон Фаулър.

„Погледнахме какво се случва и във водата имаше голяма птица, която помислихме, че е друга морска птица. Но после тя продължи да се приближава към брега - и беше прекалено голяма - и просто се изправи и се запъти право към нас“, разказва Фаулър.

Съобщава се, че пингвинът е тежал само 51 кг - нормално за вида е да тежи 55-100 кг.

Птицата, която е наречена Гас, в момента е под грижите на местни експерти по дивата природа и редовно се пръска с охладена водна мъгла, за да й се помогне да се справи с новия, значително по-топъл климат.

Според Департамента по биоразнообразие, опазване и атракции на щата Западна Австралия целта е пингвинът да се възстанови. Понастоящем официалните лица не са сигурни дали той ще се върне в Антарктида след възстановяването си, въпреки че „все още се работи по различни варианти“, според доклада на АП.

PEOPLE потърси Департамента по биоразнообразие, опазване и атракции на Западна Австралия за повече подробности, но не получи отговор веднага.

Miscalculated, but where: the emperor penguin swam 3,500 kilometers across the Pacific Ocean in search of food and ended up in Australia.



The bird was discovered by surfers - according to them, the traveler did not like the sandy shore. He wanted to slide on the sand as if it… pic.twitter.com/myUpEvv7EB