Какво представлява „бременният нос“?

Н ова тенденция в социалните медии накара родителите да показват снимки на неочаквана промяна преди и след раждането.

Потребителите на TikTok наскоро използваха хаштага #PregnancyNose, за да опитат да разберат как носовете им са станали забележимо по-големи по време и след бременността в сравнение с преди.

Много знаменитости също разказаха за собствения си опит с носа на бременността, включително Син Сантана и Криси Тейгън.

Въпреки че бременността идва с много физически промени, ето какво трябва да знаете за носа на бременността, който всъщност е много често срещан.

„Бременният нос“ е реален симптом, който може да причини подуване или подпухналост на носа поради повишен кръвен поток.

„Основната причина са хормоните, които се увеличават по време на бременност и те причиняват разширяване на съдовете, което може да доведе до повече приток на кръв към определени органи“, казват акушер-гинеколозите. „Някои области на тялото ни, които имат лигавици, изпитват увеличен поток и носът ни е един от тях.“

Въпреки че някои хора може да бъдат притеснени от промяната, тя се връща към нормалното в рамките на шест седмици след раждането.

Д-р Шанън М. Кларк, професор по майчино-фетална медицина обясни пред NBC News, че симптомът е много често срещан.

„Има типични физиологични промени на бременността, които се случват при всички, като първата е базалната дилатация, при която имате разширяване на кръвоносните съдове на тялото“, казва тя, отбелязвайки, че също е имала „бременен нос“. "Имах го, когато бях бременна с моите близнаци. Ето защо носът ми не само беше подут, но беше и по-червен."

