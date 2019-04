В ъпреки че ни се иска светът да бъде едно спокойно място, където всички живеят в мир и хармония, заглавията за шокиращи убийства и безскрупулни деяния продължават да ни заливат всеки ден.

Младежът, обвинен в убийството на майка си, остава в ареста

Четворното убийство от Нови Искър, можеше ли да бъде предотвратено

Млада жена е застреляна в кв. "Надежда", борят се за живота на бебето й

Когато прочетем или чуем за поредното ужасно убийство, през главата ни автоматично преминават мисли като "психопат".

Но психопати ли са наистина тези убийци, или са просто хора, притиснати от обстоятелствата, под влияние на наркотични вещества и други фактори, извършили нещо ужасно, за което ще се разкайват до края на живота си?

Какво всъщност прави един престъпник психопат?

На първо място, те нямат съвест. Техните ужасяващи дела и опияняващо присъствие, привличат вниманието на хората.

Ярък пример за това е Тед Бънди, за който в началото на годината излезе документален сериал. Водачът на култ Чарлс Менъсн не е по-различен.

И въпреки че години наред учените проучват това психическо състояние, какво точно описва диагнозата продължава да бъде обект на дебат.

„Като учен, изследващ личността, и съдебен психолог съм прекарал последната четвърт век в изследване на психопати вътре и извън затворите. Също така съм водил спорове за характеристиките на психопатията“, пише Джон Ф. Едънс, професор по психология и мозъчни науки към Тексаския университет „А&М“.

Според Едънс психопатите са безскрупулни хора,

които не изпитват емпатия към другите. Той обаче не подминава и черти, за които много се спори в научните среди в последно време, а именно смелостта и самонадеяността.

Професорът смята, че самонадеяността и смелостта са критични за разграничаването на психопатите от по-безобидните престъпници. Тази черта помага на психопатите да се слеят с тълпата, докато се приготвят да хванат плячката си.

От друга страна Едънс не намира по-предпазливите и не толкова уверени престъпници за безвредни. Той смята, че просто могат да бъдат наречени "shy-chopath" (срамежливи психопати).

В доклад от преди 10 години

Кристофър Патрик, професор по психология към Щатския университет във Флорида, и негови колеги излагат своето твърдение, че психопатите са хора, които излъчват силна злоба, самонадеяност и липса на задръжки.

Повечето експерти в сферата на психическото здраве се съгласяват, че като цяло прототипът на един психопат е на човек, който е едновременно злобен и без задръжки, но така и не стигат до консенсус до каква степен импулсивността и избухливостта играят роля при отличаването на психопатите от другите хора.

В психологически контекст е напълно логично хората, които са злобни да не изпитват емпатия и да не проявяват интерес към осъществяването на емоционална връзка с другите. Те също така обичат да използват останалите за свои собствени облаги, манипулирайки ги да вършат това, което те пожелаят.

Хората без задръжки пък имат много слаб контрол над импулсите си и са предразположени към лесно доскучаване и трудно овладяване на емоциите – особено негативните като страх и враждебност.

Добавяйки самонадеяността към този микс от характеристики, учените изтъкват, че истинските психопати са не само злобни и без задръжки, но и токсични спрямо другите, безстрашни, емоционално въздържани и социално доминантни.

И въпреки че това е сравнително ново твърдение за научните среди,

то се появява за пръв път преди почти 80 години. В своята книга "The Mask of Sanity" психиатърът Хърви М. Клекли описва различни случаи на психопати, които са безстрашни, емоционално сдържани и манипулативни.

Тед Бънди е перфектен пример за това твърдение. Той е далеч от скромен и плах. Никога не показва емоционална нестабилност, умело примамва жертвите си, в съда е свой собствен адвокат и дори предлага брак на приятелката си.

„Може би просто ми се иска да поема риск… или може би дори не виждам риск. Просто съм завладян от самонадеяността и желанието да свърша едно определено нещо“, казва Тед Бънди в една от сериите на документалния сериал от тази година, мотивирайки деянията си.

