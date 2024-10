Какво е значението на мистериозните символи, издълбани в пустинята на Катар

Н якои от тях излизат от меката скала като влечуги, които се къпят на слънце. Други са мистериозни вдлъбнатини, наподобяващи древна настолна игра, която се играе по целия свят. А някои са направо загадъчни.

В един безлюден и брулен от ветровете край на североизточното крайбрежие на Катар, сред пясъчните дюни на безплодната пустиня, се намира Ал Джасасия - най-големият и най-важен обект на скално изкуство в страната от Персийския залив.

Като цяло археолозите са открили общо около 900 скални рисунки, или „петроглифи“, в Ал Джасасия. Те представляват предимно загадъчни знаци на чаши, подредени в различни модели, включително редици и розети, но също така и привличащи вниманието изображения на платноходки, обикновено гледани отгоре, но също така изобразени в линеен профил, наред с други символи и знаци.

„Въпреки че скалното изкуство е често срещано на Арабския полуостров, някои от издълбаните знаци в Ал Джасасия са уникални и не могат да бъдат открити никъде другаде“, казва Ферхан Сакал, ръководител на разкопките и управлението на обекта в Катарските музеи, пред CNN, визирайки петроглифите на кораби, видени от птичи поглед.

