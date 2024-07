Най-сухата пустиня в света Атакама е в разцвет (СНИМКИ)

З а първи път от десетилетие растенията в пустинята Атакама започнаха да цъфтят в средата на зимата, покривайки част от най-сухата пустиня на планетата в бели и виолетови нюанси, предаде Live Science.

Редкият цъфтеж е резултат от дъждовете в Чили. Първите видове, които са оцветили пейзажа тази година, са "pata de guanaco"/”пата де гуанако” и "sighs of the field"/ ("въздишки на полето" - в буквален превод от англ. ез. - бел.ред.)

Цъфтежът е настъпил в зона, обхващаща между 300 и 400 квадратни километра, казва Сезар Писаро, ръководител на отдела за опазване на биоразнообразието и научни изследвания в Националната горска корпорация в Атакама.

Chile's Atacama desert is the driest in the world, yet it’s still transformed into a sea of hardy wildflowers each spring. This year, however, a rare winter bloom has blanketed the desert in white and purple.https://t.co/BowLBsVcjQ — Nice News (@nicenewshq) July 10, 2024

Цъфтяща пустиня може да се наблюдава през пролетта - от септември до октомври.

Обикновено пустинните цветя цъфтят през пролетта в години, когато между юни, юли и август падне поне 15 мм дъжд. Това е свързано с феномена “Ел Ниньо” — който увеличава валежите в Чили над средните.

The Atacama Desert sees a rare winter bloom for the first time in a decade: https://t.co/P4KlIkhatD — Thöm Frost 𝕏 (@VampireFrost) July 22, 2024

През 2015 г. валежите паднаха през март и активизираха растителността през зимата, както се случва и сега, посочва Live Science.

Тази година също е валяло през юли и август, което кара пустинята да избухне с цветя през пролетта.

Copiapoa barquitensis

Copiapoa barquitensis KK 71 from Barquito, Chile. Small brown cactus with yellow flower lives in very dry Atacama desert.https://t.co/7Pw5lwFU19 pic.twitter.com/3vmeWAJebs — Zvone Rovšek (@RovsekZvone) March 30, 2022

Прогнозата на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) показва, че настоящите ENSO-неутрални условия — период, в който не се наблюдават проявления на “Ел Ниньо” и “Ла Ниня” — вероятно ще продължат още един месец. Това означава, че сушата ще се върне и пустинята Атакама няма да има достатъчно влажност, за да реактивира своята растителност.

Ако има валежи през следващите седмици, атмосферната влажност ще бъде по-висока от нормалното, потенциално причинявайки цъфтяща пустиня през септември. Като алтернатива, ако “Ла Ниня” настъпи скоро, цветята, които прокарват тази зима, вероятно са последните, които ще се наблюдават през това десетилетие (поради циклите “Ел Ниньо”, “Ла Ниня”) и няма да има голям цъфтеж следващата пролет, обяснява Франсиско Скео , президент на Института по екология и биоразнообразие в Ла Серена.

See stunning photos of the Atacama Desert — the driest on Earth — blooming in winter for 1st time in a decade https://t.co/1lsT5x2XZ2 — Jiggy Sevilla (@JiggySevilla) July 22, 2024

Редкият зимен цъфтеж в пустинята Атакама се сблъсква и с проблеми.

Експертът Мария Фернанда Перес обяснява, че няма достатъчно опрашители в пустинята. Това вероятно се случва, тъй като в момента няма налични пчели, молци, бръмбари или други опрашители поради ниските температури. Засичани са само акари, влечуги, птици и бозайници.

The sand dunes of Chile’s Atacama Desert, the driest on the planet, have been covered in white and purple flowers in recent days. Recent rains have brought the blooms forward and caused them to bloom during the Southern Hemisphere winter.

The Atacama has been nicknamed the… pic.twitter.com/ns3RyI8z6D — Rachel (@port9980) July 14, 2024

Тревистите растения - като тези, цъфтящи в пустинята Атакама - имат механизъм за самоопрашване, който се активира, ако опрашител не пристигне през дадената година, обясняват експерти.

Голяма научна неизвестност е какво се случва, ако това отделяне на връзката между цъфтежа и опрашителите, причинено от аномални събития, продължи с течение на времето, тъй като няма да бъдат добавени семена към резерва на онези, които остават латентни за следващото повторно активиране.

С изменението на климата аномални събития като тазгодишния зимен цъфтеж може да станат по-чести, което потенциално означава, че едногодишните растения не се възпроизвеждат. Цъфтящата пустиня ще остане само с луковични растения, което ще намали драстично нейното разнообразие или ще остави място за инвазивни видове, казват експерти.

* Във видеото: Рядък феномен: Пустинята Атакама се покри с пъстър килим от цветя

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase