Анархия, свобода, пустиня: Слаб Сити, където всички на 100% са луди

„Така се получава, когато оставиш психично болни хора да си направят собствен лагер в пустинята“, казва мъж, който нарича себе си Уизърд в лагер насред пустинята Соноран.

Уизърд посреща туристите, които са решили да посетят Слаб Сити, известно още и като „последното свободно място на Земята“.

(Видеото е архивно: Градът на щастието и свободата: Кой и защо живее в Слаб сити?)

Слаб Сити е странен лагер за самонастанили се в пустинята, само на кратко разстояние с кола от пустинния оазис Палм Спрингс. Хората, които живеят тук, трябва да си носят вода и консумативи от другаде и да приемат, че ще живеят в тежки условия.

Пустинята Соноран е красива и е символ на Дивия запад, но може да бъде и опасно място за живеене.

Slab City, California is one of my favorite looking places in the world. The painted art, is love to my eyes and the recycled vintage aesthetic is amazing. A land with no laws; it's so human. Love is universal. pic.twitter.com/hintFS5JT2