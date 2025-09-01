Любопитно

Модерни запознанства, рискове и експертни съвети: Какво е "Шрекинг"?

Думата произлиза от обичания анимационен филм "Шрек"

1 септември 2025, 06:21
М оже и да обичате Шрек, но специалисти съветват да не се поддавате на новата тенденция в света на запознанствата, наречена "шрекинг". Тя доби популярност онлайн, но според експертите няма нищо романтично в нея.

Думата произлиза от обичания анимационен филм "Шрек" (2001), в който красивата принцеса Фиона "снижава критериите си" и се влюбва в огър. В реалността обаче "шрекингът" описва съвсем различно явление - връзка с човек, когото смятате за по-малко привлекателен от вас, с очакването, че това ще ви донесе по-добро отношение.

"Комуникацията е много важна, води до разпад на много връзки"

  • Какво означава да бъдеш "шрекнат"

Ако "свалите летвата", но въпреки това човекът, на когото сте дали шанс, ви разочарова или дори ви наранява, тогава вие сте били "шрекнати".

"В този сюжет излизате с огър, но без принцеско отношение", казва Ейми Чан - автор на книгата Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart, цитирана от New York Post.

Тя уточнява, че много хора поставят външния вид по-ниско в списъка си с приоритети или се надяват привличането да се появи с времето. Това само по себе си не е проблем. Проблемът идва, когато някой смята, че щом излиза с "по-непривлекателен" партньор, това автоматично ще му гарантира по-добро отношение.

"Всички сме били там", признава жена в TikTok видео. "Даваме шанс на човек, към когото нямаме първоначално привличане, мислейки, че той със сигурност ще оцени това и ще се отнася добре. А после получаваме травма от цял трол."

  • Какви са рисковете

Според експертите новият термин подчертава сериозен проблем в съвременните запознанства, погрешното убеждение, че външността може да предскаже как ще се държи някой във връзка.

"В действителност външният вид и характерът не са свързани. Ако някой ви третира зле, той трябва да изглежда непривлекателен за вас - независимо от външността си", обяснява Ема Хаторн, експерт по връзки.

Тя допълва, че "шрекингът" може дори да обезкуражи хората да излизат с различен от обичайния им "тип", от страх, че преживяването ще бъде негативно, което съвсем не е задължително.

"Идеята е, че сте излезли извън зоната си на комфорт, но вместо да бъдете възнаградени с връзка или личностен растеж, накрая съжалявате за опита", казва Хаторн.

Когато двама души споделят сходни ценности и цели, те могат да открият привличане, което надхвърля физическия тип и социалните очаквания, допълва тя.

  • "Шрекингът" като огледало на модерните връзки

За Ейми Чан самият факт, че думата "шрекване" се използва, показва колко обезкуражени се чувстват хората в света на съвременните запознанства.

"Толкова е сложно, че вече измисляме нови думи, за да опишем какво ни се случва. Сякаш сме превърнали трудностите в срещите в част от публичния разговор - нещо, което преди не съществуваше", коментира тя.

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

  • Какво да направите, ако сте били "шрекнати"

Експертите съветват да не се отказвате и да не се връщате към старите си модели, а да използвате опита, за да изясните кои са истинските ви изисквания към партньора, независимо от външността.

"Целта не е да се върнете към излизане само с конвенционално привлекателни хора, а да развиете по-добри умения за оценка на характера, ценностите и емоционалната зрялост, независимо от това в каква "опаковка" идват", обяснява Чан.

"Физическото привличане е важно в романтичните връзки, но то не трябва да се приема като обратен предиктор за добро отношение, както някои хора си мислят."

Източник: New York Post    
Шрекинг Запознанства Връзки Тенденции в запознанствата Физическо привличане Очаквания във връзките Разочарование Съвременни запознанства Оценка на партньора Характер и ценности
