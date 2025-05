Котешки кафенета: Любов към котките или жестокост?

К отешките кафенета стават все по-популярни в Обединеното кралство и по света, привличайки посетители, които искат да се насладят на компанията на котки, докато пият кафе и хапват. Първото такова заведение в Норич, наречено "Котешката къща", отвори врати преди две години и предлага на клиентите възможността да прекарат час с котета срещу такса, пише The Guardian.

Видеоклипове от подобни заведения бързо стават сензационни в социалните мрежи.

Първото котешко кафене

Котешките кафенета произхождат от Тайпе, Тайван, като първото, наречено "Cat Flower Garden". отваря врати през 1998 г. Това кафене бързо придобива популярност както сред местните посетители, така и сред японските туристи, които оцениха уникалното изживяване да се насладят на кафе или десерт в компанията на котки. След това концепцията беше пренесена в Япония, където първото японско кафене за котки, "Neko no Jikan" (буквално "Времето на котката"), отвори врати в Осака през 2004 г.

В Япония котешките кафенета станаха особено популярни поради условията на живот в страната. Много жители живеят в малки апартаменти или кооперации, които не позволяват домашни любимци, така че котешките кафенета предлагат приятелство и облекчаване на стреса за тези, които не могат да имат котки у дома. След успеха на първото японско кафене за котки, тенденцията бързо се разпространи в цялата страна, а след това и в международен план. Днес котешки кафенета могат да бъдат намерени в много страни по света, включително Корея, Сингапур, Малайзия, различни европейски градове и Северна Америка.

Глобалното разпространение на котешките кафенета се дължи както на желанието за приятелство с животни, така и на партньорства с организации за спасяване на животни.

In Korea and Japan, there is a Cat Cafe where you can go to drink coffee and hang out with cats for hours... pic.twitter.com/tAh8HFaE7z