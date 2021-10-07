Всичко, което трябва да знаете за литосексуалността

И ма още една разновидност на сексуалната ориентация. Става въпрос за литосексуалността.
Какво представлява литосексуалността
Литосексуален е човек, който изпитва сексуално привличане, но не иска то да бъде взаимно.
Най-общо казано, литосексуалният човек изпитва сексуално влечение към някого, но не желае и другият човек да бъде привлечен от него.
Литосексуалният човек може също да бъде влюбен в някого. Но когато обектът на чувствата покаже емоции спрямо литосексуалния човек, интересът му изчезва.
Знаме
Литосексуалният флаг има пет хоризонтални ленти, които представляват цветовете червено, оранжево, жълто, бяло и черно.
Този флаг е сравнително нов, но според определенията за цветовете, знамето символизира следните значения:
Червено - чувствителност, живот, лидерство и общност
Оранжево - литосексуалност
Жълто - разнообразни отношения, лоялност, чест
Бяло - сексуалност
Черно - асексуалност.
Какво е демисексуалност? Дали не сте с тази ориентация
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