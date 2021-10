Средновековен секс и скандали: Съдилища и престъпления срещу морала

П рез 21 век повечето хора смятат интимните отношения за личен въпрос.

През Средновековието в Англия обаче разделението между личните и обществените въпроси както за мъжете, така и за жените, е било с доста неясна граница.

Членовете на общността активно са участвали в оформянето и контрола в поведението на другия, включително при средновековния секс, чрез клюки и известия до властите, когато се наблюдава нежелано поведение.

По време на Средновековието в Англия сексът и бракът са били уреждани според законите.

Консисторният съд е бил публичната арена, която е предявявала правна юрисдикция над "личния живот" на гражданите.

Делата, запазили се в архивите и след Средновековието в Англия, съдържат много истории, които осветяват средновековните нагласи спрямо секса, скандалите и законите.

https://t.co/UILERiPhOt presents: Medieval Sex and Scandal: Consistory Courts and Morality in Medieval England

See https://t.co/wcIgiRCkU4 for more pic.twitter.com/9yPqvT0aYe