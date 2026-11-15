Командир на „Хамас“, участвал в атаката от 7 октомври, е убит при израелски удар

При израелски въздушен удар е убит 53-годишният командир на „Хамас“ Самир Абу Юнис.

Офанзивата в Газа е отнела живота на над 74 000 палестинци според местните здравни власти.

След примирието през октомври миналата година са загинали най-малко 1600 палестинци и петима израелски военнослужещи.

#Hamas' armed wing said on Sunday that ​a senior commander who helped plan and oversee the ‌October 7, 2023, attack on #Israel had been killed in an Israeli air strike. https://t.co/vzu34wSQVH https://t.co/wbFO88k0Jk — CGTN (@CGTNOfficial) November 15, 2026

Военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", чието официално наименование е Бригадите "Изедин ал Касам", обяви днес, че негов висш командир, участвал в планирането и проследяването на безпрецедентното трансгранично нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г., е убит при израелски въздушен удар, предаде Ройтерс.

Става въпрос за 53-годишния Самир Абу Йнис, командващ подразделението в южния град Рафах в ивицата Газа, на границата с Египет. Военното крило на "Хамас" потвърди, че той е загинал вчера.

Израелската армия каза днес, че е нанесла удар по висш командир на ислямисткото движение, но не го назова по име.

Здравни работници съобщават, че Самир Абу Юнис е бил убит на място в друг южен град в палестинския анклав - Хан Юнис, а след нанесения от израелските сили въздушен удар има ранени.

Израел: Високопоставен командир на "Хамас" е убит при удар в Газа

Ликвидираният командир е бил взет на прицел на улица в квартала на Хан Юнис "Мауаси".

Самир Абу Юнис се присъединява към военното крило на "Хамас" през 1991 г., като е заемал високи оперативни постове в град Рафах, преди да поеме командването на тамошната бригада, информира Ройтерс.

Според информация от "Хамас" погребението му ще бъде днес следобед в Хан Юнис.

Израел е елиминирал висш командир на "Хамас", участвал в първата атака

При атаката на 7 октомври преди 3 години по данни на Израел палестинските бойци, предвождани от "Хамас", са убили близо 1200 души на израелска територия, а отведените в Газа заложници са били около 250.

Според информацията на контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа убитите палестинци при последвалата офанзива на израелските сили в анклава са над 74 000 дущи.

Войната в Газа приключи през октомври миналата година с прекратяване на огъня, договорено от двете страни с посредничеството на САЩ, но Израел и палестинските ислямисти се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Според палестинските здравни работници оттогава са убити най-малко 1600 души в крайбрежната територия, а според Израел са загинали петима израелски военнослужещи, обръща внимание Ройтерс.