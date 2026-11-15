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Невероятната история на Лулу: Как модерната технология спаси куче след 50 часа под снега

50 часа под дебел слой сняг в Аляска: Трагичната история на кучето Лулу завърши с истинско чудо, след като стопаните му го откриха живо благодарение на малък AirTag на каишката

15 ноември 2026, 06:56
Невероятната история на Лулу: Как модерната технология спаси куче след 50 часа под снега
Източник: iStock

И стория за невероятно оцеляване, обич и силата на модерните технологии трогна хиляди хора по света. Куче от породата лабрадудъл на име Лулу успя да оцелее цели 50 часа, затрупано в снежен капан след лавина в Аляска, а спасението му стана възможно благодарение на малко смарт устройство, закачено на каишката му.

Драматичната история завърши със щастлив край, след като стопаните на кучето и доброволчески екип отказаха да се предадат пред суровите условия на дивата природа.

Снежният капан в планината

Всичко започва по време на разходка в планините на Аляска, когато внезапно се свлича снежна лавина и завлича със себе си Лулу. В първите часове след инцидента стопаните правили отчайващи опити да я открият сами, но снежният масив бил твърде голям, а метеорологичните условия бързо се влошавали.

С спускането на нощта и минусовите температури шансовете четириногото да оцелее под дебелата снежна покривка намалявали с всяка изминала минута.

Технологията, която спаси живот

Ключовият обрат в спасителната акция дошъл от факта, че Лулу носела на каишката си проследяващо устройство Apple AirTag. Въпреки че устройството няма собствен GPS и разчита на близки Apple устройства за актуализиране на локацията, в дивата природа спасителите успели да прихванат последния изпратен сигнал.

Използвайки точните координати и звуковия сигнал от AirTag-а, търсачите и стопаните стеснили периметъра на търсене. След близо 50 часа от изчезването спасителите забелязали малка дупка в снега и чули слаб лай.

Трогващото съединение

Лулу е била изкопана невредима - измръзнала и изплашена, но без сериозни наранявания. Според ветеринарите фактът, че кучето е било блокирано под снега по начин, който е осигурил малка въздушна възглавница, е помогнал за неговото оцеляване в замръзналата пустош.

Случаят бързо се превърна във вирусен хит в социалните мрежи, а мнозина стопани на домашни любимци споделят, че случилото се е най-доброто доказателство за това колко полезни могат да бъдат евтините смарт джаджи в критични ситуации.

Източник: TOI    
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