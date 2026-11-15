Помислихме го за космически боклук: Земята се сдоби с нов мини-спътник, но той си тръгва скоро

З емята има нов малък мини-спътник - временно уловен космически скален къс, който се е приближил малко повече и е бил привлечен в орбита около нашата планета. Малкият астероид е известен като 2026 QQ8 и известно време не беше ясно дали става въпрос за естествен обект, или за космически боклук, оставен от човечеството из Слънчевата система, но той се завърна за едно „здравей“!

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Забелязан за първи път на 20 август от унгарския астроном Кристиан Шарнецки, временният нов спътник няма да се задържи дълго - вероятно само месец, преди да успее да се освободи от земната гравитация и да продължи пътешествието си около Слънцето.

Миналата седмица Центърът за малки планети към Международния астрономически съюз потвърди, че обектът е с естествен произход. Той се е приближил до Земята през април, с максимално приближение на 1 май, и е бил уловен от гравитацията. Оттогава тази малка скала с размер 1 метър описва кръгове около нашата планета.

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Няма опасност тя да се удари в Земята. На 18 август тя е преминала на разстояние от 537 000 километра и няма да се доближава повече от това. Това е около 0,0038 астрономически единици или 1,5 пъти разстоянието между Земята и Луната. Следващия месец, точно преди окончателното си сбогуване на 13 декември, тя ще се намира на 1 352 000 километра разстояние.

„Орбиталните изчисления показват, че този обект е временно свързан със Земята“, се посочва в циркулярно писмо на Центъра за малки планети.

„Не е открита връзка с известен изкуствен обект. Силно се препоръчват допълнителни наблюдения и динамични изследвания“, добавят от там.

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Изучаването на тези обекти е важно, тъй като предоставя възможност за близко характеризиране на близки до Земята астероиди. То дава ценна информация за образуването на Слънчевата система и дори за планетарната защита в случай, че някои от тези обекти се приближат твърде много.

Мини-спътници срещу квази-спътници: Каква е разликата?

Земята има един-единствен естествен спътник: Луната. Въпреки това, докато нашата планета пътува из космоса, тя си взаимодейства с други малки тела. Съществуват две категории временни спътници: мини-спътници и квази-спътници.

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2026 QQ8 е мини-спътник. Мини-спътниците са малки астероиди или комети, които могат да бъдат уловени от гравитацията на планетата. Те се приближават, правят една или повече обиколки около планетата, след което отново са изхвърлени в по-широката Слънчева система.

За Земята е нормално да има мини-спътник в даден момент. През август 2024 г. временно разполагахме с два. Един от тях, 2024 PT5, може да е бил много особен мини-спътник, тъй като е бил направен от Луната - имал е същия химичен състав като нашия спътник.

Друг мини-спътник, 2022 NX1, е „рецидивист“. Той е бил мини-спътник през 1981 и 2022 г. Някои от тях се връщат!

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Квази-спътниците са нещо различно. Те не са гравитационно свързани с планетата, но ако погледнете тяхната орбита, изглежда сякаш се въртят около нея.

Осемте квази-спътника на Земята, като 469219 Камоʻоалева и Кардея, се влияят от гравитацията на нашата планета, но тя не ги задържа. Тъй като обикаляме около Слънцето за една година, същото правят и квази-спътниците, прекарвайки известно време пред Земята, известно време зад нея, известно време по-близо до Слънцето и известно време по-далеч.

Изглежда сякаш квази-спътниците обикалят около нас, въпреки че не са свързани. Мини-спътниците са свързани, но няма да се задържат дълго!

Ще я видим ли отново?

Според EarthSky астрономите са успели да проследят скорошната история на 2026 QQ8. Изглежда, че тя се приближава до Земята на всеки 10 години.

През 1965 г. тя се е приближила доста, но не достатъчно за улавяне. През 2058 г. отново ще премине сравнително близо, но отново - недостатъчно близко, за да си възвърне статута на мини-спътник.