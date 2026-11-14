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Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Почти две десетилетия след венчавката си в Ню Йорк Бионсе сподели редки подробности за церемонията с Джей Зи. Певицата разкри как са заблудили почти всички поканени, защо е избрала рокля от майка си и как пази личния си живот от сцената

Стела Христова Стела Христова

14 ноември 2026, 21:55
Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно
Източник: Getty Images

Б лизо две десетилетия по-късно Бионсе сподели редки подробности за сватбата си с Джей Зи през 2008 г., разкривайки, че бракосъчетанието им е било изненада за много от техните гости, пише Page Six.

"Имахме много малка сватба в дома ни", сподели изпълнителката на хита "Texas Hold ‘Em" в ново интервю за списание i-D, публикувано тази седмица.

"Казахме на гостите, че организираме парти, и никой не знаеше, че всъщност идва на сватбата ни, освен нашите родители и няколко приятели", разказа тя.

Двамата сключиха брак на 4 април 2008 г. в мезонета на Джей Зи в Ню Йорк. Според списание People те са запазили церемонията в тесен кръг, като са поканили едва около 40 души.

Сред световноизвестните личности, за които се твърди, че са присъствали на изключително дискретната церемония, са Кели Роуланд, Гуинет Полтроу, Крис Мартин и певицата Мишел Уилямс.

В новото си интервю звездата разкри детайли и за сватбената си рокля, която е била ушита по дизайн на майка ѝ Тина Ноулс.

"Любимата ми рокля, създадена от майка ми, беше сватбената ми рокля. Беше разкошно семпла и направена с нейната любов", сподели певицата.

"Да нося рокля по неин дизайн беше много важно за мен и по-ценно от всяка дизайнерска рокля", добави Бионсе.

Тоалетът е бил без презрамки, със сърцевидно деколте, набор в областта на талията и големи флорални елементи.

45-годишната Бионсе се омъжи за 56-годишния Джей Зи осем години след първата им среща. Те започват връзката си през 2001 г. и се сгодяват на 4 декември 2007 г., когато е и рожденият ден на рапъра.

Влиятелната двойка има три деца: 14-годишната дъщеря Блу Айви и 9-годишните двуяйчни близнаци Руми и Сър.

През 2017 г. Джей Зи призна за изневяра в интервю за "Ню Йорк Таймс", но двойката успя да запази брака си и да преодолее трудния период.

В интервю за Harper's Bazaar от 2021 г. Бионсе разкри, че с напредването на възрастта е работила усилено, за да "излекува" травмите, предавани през поколенията.

"Моите 30-те години бяха посветени на създаването на семейство и на това животът ми да се превърне в нещо повече от кариера", каза тя пред изданието.

"Работих, за да излекувам травмите, предавани през поколенията, и превърнах разбитото си сърце в изкуство, което да помогне на културата да се развива и, надявам се, да остане далеч след мен", сподели още тя.

Певицата разказа също, че се старае да поставя ясни граници между личния си живот и сценичния си образ.

"През цялата си кариера целенасочено съм поставяла граници между сценичното си амплоа и личния си живот", заяви тя.

"Семейството и приятелите ми често забравят онази страна от мен, която е звяр на високи токчета, докато не ме видят на сцената. В тази индустрия човек може много бързо да изгуби себе си.", добави още.

Редактор: Стела Христова
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