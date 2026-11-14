Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Б лизо две десетилетия по-късно Бионсе сподели редки подробности за сватбата си с Джей Зи през 2008 г., разкривайки, че бракосъчетанието им е било изненада за много от техните гости, пише Page Six.

"Имахме много малка сватба в дома ни", сподели изпълнителката на хита "Texas Hold ‘Em" в ново интервю за списание i-D, публикувано тази седмица.

Beyoncé spills surprising details about intimate wedding to Jay-Z nearly 20 years later https://t.co/obM7UcUSod https://t.co/K62L1oYyFD — Page Six (@PageSix) November 14, 2026

"Казахме на гостите, че организираме парти, и никой не знаеше, че всъщност идва на сватбата ни, освен нашите родители и няколко приятели", разказа тя.

Двамата сключиха брак на 4 април 2008 г. в мезонета на Джей Зи в Ню Йорк. Според списание People те са запазили церемонията в тесен кръг, като са поканили едва около 40 души.

Сред световноизвестните личности, за които се твърди, че са присъствали на изключително дискретната церемония, са Кели Роуланд, Гуинет Полтроу, Крис Мартин и певицата Мишел Уилямс.

В новото си интервю звездата разкри детайли и за сватбената си рокля, която е била ушита по дизайн на майка ѝ Тина Ноулс.

"Любимата ми рокля, създадена от майка ми, беше сватбената ми рокля. Беше разкошно семпла и направена с нейната любов", сподели певицата.

"Да нося рокля по неин дизайн беше много важно за мен и по-ценно от всяка дизайнерска рокля", добави Бионсе.

Inside Beyonce's secret 2008 wedding to Jay-Z as singer finally opens up about nuptials nearly 20 years later https://t.co/mF2fjCIQ6E — Daily Mail (@DailyMail) November 14, 2026

Тоалетът е бил без презрамки, със сърцевидно деколте, набор в областта на талията и големи флорални елементи.

45-годишната Бионсе се омъжи за 56-годишния Джей Зи осем години след първата им среща. Те започват връзката си през 2001 г. и се сгодяват на 4 декември 2007 г., когато е и рожденият ден на рапъра.

Влиятелната двойка има три деца: 14-годишната дъщеря Блу Айви и 9-годишните двуяйчни близнаци Руми и Сър.

През 2017 г. Джей Зи призна за изневяра в интервю за "Ню Йорк Таймс", но двойката успя да запази брака си и да преодолее трудния период.

В интервю за Harper's Bazaar от 2021 г. Бионсе разкри, че с напредването на възрастта е работила усилено, за да "излекува" травмите, предавани през поколенията.

"Моите 30-те години бяха посветени на създаването на семейство и на това животът ми да се превърне в нещо повече от кариера", каза тя пред изданието.

"Работих, за да излекувам травмите, предавани през поколенията, и превърнах разбитото си сърце в изкуство, което да помогне на културата да се развива и, надявам се, да остане далеч след мен", сподели още тя.

Певицата разказа също, че се старае да поставя ясни граници между личния си живот и сценичния си образ.

Beyoncé really said her & JAY-Z's wedding at their home was a surprise to the guests! This is THEM to a T! 🤭 "We had a very small wedding in our home. We told the guests we were having a party, and no one knew they were coming to our wedding but our parents and a few friends." https://t.co/AUtZXauF85 — You want it one way, it's the other... (@taetanc_713) November 11, 2026

"През цялата си кариера целенасочено съм поставяла граници между сценичното си амплоа и личния си живот", заяви тя.

"Семейството и приятелите ми често забравят онази страна от мен, която е звяр на високи токчета, докато не ме видят на сцената. В тази индустрия човек може много бързо да изгуби себе си.", добави още.