Свят

Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Роландо Родригес не е бил вкъщи по време на експлозията. Съпругата му е била в жилището, но не е пострадала

15 ноември 2026, 07:33
Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима
Източник: istockphoto
  • Домът на панамския разследващ журналист Роландо Родригес в Сан Мигелито бе взривен и опожарен, докато съпругата му е била вътре, но не е пострадала.
  • Според вестник „Пренса“ нападател е хвърлил взривно устройство в жилището, след което са се подпалили и паркирани автомобили.
  • Президентът Хосе Раул Мулино осъди нападението, а националната полиция започна разследване.

Домът на панамския журналист Роландо Родригес, известен с разследванията си, бе взривен, а президентът на страната Хосе Раил Мулино осъди "този акт на насилие", предаде Франс прес.

Жилището, което е било опожарено вследствие на взрива, се намира в работническото предградие Сан Мигелито на столицата - град Панама.

Журналистът със запалената врата: Аз съм мишена

Родригес, който е заместник главен редактор на всекидневника "Пренса", не си е бил вкъщи по време на експлозията, но затова пък там е била съпругата му, която за щастие е невредима, посочва АФП.

Според вестника атаката е станала призори, когато някой е излязъл от такси и е хвърлил взривно устройство в жилището. Освен къщата са се подпалили и паркирани пред нея автомобили.

Откриха взривно устройство пред дом на журналист

Снимки в "Пренса" показват обхвания от пламъци дом.

"Остро осъждам този акт на насилие... Националната полиция разследва фактите“, написа Хосе Раул Мулино в социалната платформа Екс.

Източник: БТА    
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