Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Домът на панамския разследващ журналист Роландо Родригес в Сан Мигелито бе взривен и опожарен, докато съпругата му е била вътре, но не е пострадала.

Според вестник „Пренса“ нападател е хвърлил взривно устройство в жилището, след което са се подпалили и паркирани автомобили.

Президентът Хосе Раул Мулино осъди нападението, а националната полиция започна разследване.

Incendian casa de periodista panameño que investigó vínculos empresariales del castrismo: La esposa estaba dentro de la vivienda Mira el vídeo en los comentarios 👇 https://t.co/OwMWmrJozp — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) November 14, 2026

Домът на панамския журналист Роландо Родригес, известен с разследванията си, бе взривен, а президентът на страната Хосе Раил Мулино осъди "този акт на насилие", предаде Франс прес.

Жилището, което е било опожарено вследствие на взрива, се намира в работническото предградие Сан Мигелито на столицата - град Панама.

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Родригес, който е заместник главен редактор на всекидневника "Пренса", не си е бил вкъщи по време на експлозията, но затова пък там е била съпругата му, която за щастие е невредима, посочва АФП.

Според вестника атаката е станала призори, когато някой е излязъл от такси и е хвърлил взривно устройство в жилището. Освен къщата са се подпалили и паркирани пред нея автомобили.

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Снимки в "Пренса" показват обхвания от пламъци дом.

"Остро осъждам този акт на насилие... Националната полиция разследва фактите“, написа Хосе Раул Мулино в социалната платформа Екс.