Любопитно

Защо опитите да контролираме другите често постигат обратния ефект

Натискът и контролът раждат съпротива и активират защитните механизми на мозъка. Защо подходът с любопитство, отворени въпроси и споделени ценности изгражда трайно доверие и променя поведението?

15 ноември 2026, 07:00
Защо опитите да контролираме другите често постигат обратния ефект
Източник: iStock

Н атискът за промяна може да накара хората да се съпротивляват по-силно, дори когато новите им действия ги предпазват. Усещането, че някой ни контролира, активира защитните механизми на мозъка, докато любопитството стимулира способността ни да усвояваме нова информация.

Не е нужно да променяте чужoи убеждения, за да промените поведението им. Любопитството изгражда трайно доверие. Празниците често карат семейните конфликти да изплуват на повърхността. Независимо дали се спори за политика, религия или слагането на ананас върху пицата, това да се казва на някого какво да мисли рядко променя мнението му. Всъщност обикновено го кара да се защити още по-ожесточено. Това поведение се наблюдава във всякакви сфери – в семейството, медицината, държавните институции и общественото здравеопазване, особено когато здравните кризи подкопават общественото доверие.

Източник: iStock

По време на пандемията мерките за обществено здраве сякаш засилиха подозренията сред хората, които вече бяха скептично настроени към правителството и ваксините. Обществото възприе манталитета „ние срещу тях“ и спря да слуша всеки с различно мнение.

Учените си имат име за това: психологическа реактивност – склонността да се отхвърлят ограниченията, които нарушават нашата свобода. Дори когато правилата целят да ни предпазят, хората се съпротивляват, защото не искат някой друг да взема решения вместо тях.

Какво се случва в мозъка, когато се чувстваме контролирани?

Усещането, че независимостта е застрашена, намалява активността в предфронталната кора на мозъка, която отговаря за логиката и обработката на нова информация. Това прави хората по-малко възприемчиви към факти и обяснява защо разчитането единствено на контрол често дава обратен резултат.

Любопитството от своя страна активира центровете за учене и награда в мозъка. Когато хората са насърчавани да обсъдят плюсовете и минусите на дадено решение, вместо просто да им се казва какво да мислят, активността в предфронталната кора се засилва и те стават по-отворени към нова информация. Мозъкът се настройва за учене, което прави промяната на поведението много по-вероятна.

Казано по друг начин: докато натискът задейства защитните механизми, любопитството активира процеса на учене. Това е важно, защото макар контролът да принуждава хората да се подчиняват, той не изгражда доверието, необходимо за трайна промяна.

Урокът от личния опит и семейните истории

По време на пандемията много хора изпитват силен гняв заради държавните ограничения, които принуждават бизнесите им да затворят, водейки до недоверие към властите и обръщане към алтернативни източници на информация.

Медицинските специалисти и експертите често намират подобни позиции за крайно разочароващи, желаейки обществото да проумее науката и реалните опасности. Често обаче подходът на пряк натиск води до затваряне в себе си, докато по-успешният подход залага на любопитството и диалога. Когато се избягва опитът за директна промяна на чуждите възгледи и се подходи с интерес към личната гледна точка, става по-ясно през какви изпитания преминали близките или познатите – като загуба на препитание или безпомощност пред болестите.

В много случаи хората взимат предпазни мерки и се ваксинират, когато сами осъзнаят рисковете за себе си и семейството си, без да е необходимо да променят изцяло политическите си възгледи, за да променят поведението си.

Източник: iStock

Водеща роля на любопитството, а не на контрола

Всеки тежък разговор не завършва с пълно съгласие, но това не означава, че трябва да приключи с грандиозен скандал. В работата с пациенти и общности се открояват няколко подхода за справяне с разногласията по по-здравословен и продуктивен начин:

  • Задавайте отворени въпроси, преди да коригирате някого.

Устойте на желанието веднага да поправите събеседника, когато каже нещо, с което не сте съгласни. Вместо това го попитайте кое го тревожи най-много: „Какво те притеснява най-много в тази ситуация?“

Разбирането на историята зад чиисьо убеждения и страх дава контекста, необходим да се адресират притесненията, без събеседникът да бъде отблъснат в процеса.

  • Споделяйте лични истории, вместо да спорите за факти.

По същия начин обяснението как личният опит е оформил дадено мнение може да помогне на другия да види нещата от друга гледна точка. Личните истории карат хората да се чувстват видени и чути, и създават възможности за намиране на общи ценности, дори когато мненията се разминават.

  • Намерете обща цел, без да изисквате съгласие по всичко.

Не забравяйте, че не е нужно да се променят чиисьо убеждения, за да се променят постъпките им. Човек, който не вярва на институциите, все пак може да избере да се ваксинира, за да предпази семейството си. Шофьор, който смята ограничението на скоростта за прекалено ниско, пак може да намали газта, за да пази децата в квартала.

Опитайте се да откриете ценностите, които се споделят – например грижата за приятели и роднини – вместо да се изисква съгласие по всяка отделна тема.

Не е нужно да печелите спора

В края на 2023 г. на симпозиум, организиран от Бостънския университет и Медицинския факултет на Харвард, посветен на поуките от пандемията, експертите обсъждат как да се комуникира важна здравна информация и да се противодейства на дезинформацията.

Тогава изниква ключов въпрос: Дали обществото не отделя прекалено много време в опити да разбере защо хората не слушат експертите, и твърде малко в това да чуе какво самите те имат да кажат?

Това е един от най-важните въпроси в момент на спор. Той помага да се премине от контрол към любопитство, да се приеме, че позицията може би е погрешна, да се изслуша чуждата гледна точка и да се отвори път към диалог, който няма за цел да излъчи „победител“.

Доверието се гради само тогава, когато хората са готови да се изслушат взаимно. Затова следващия път, когато се появи разочарование, че някой не слуша вашите аргументи, е добре да се помисли колко усилия са положени, за да бъде разбран той самите.

Източник: www.psychologytoday.com    
психологическа реактивност любопитство промяна на поведението контрол изграждане на доверие съпротива диалог убеждения обществено здраве
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич

Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич

Командир на „Хамас“, участвал в атаката от 7 октомври, е убит при израелски удар

Командир на „Хамас“, участвал в атаката от 7 октомври, е убит при израелски удар

Виртуална симулация пресъздаде верижна катастрофа като тази на АМ „Тракия“

Виртуална симулация пресъздаде верижна катастрофа като тази на АМ „Тракия“

Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

biss.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България
Ексклузивно

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

Преди 14 часа
<p>Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Преди 11 часа
Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война
Ексклузивно

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Преди 11 часа
Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери
Ексклузивно

Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илюстративно изображение: мигранти пресичат Ламанша, гледани от брега на Северна Франция, 23 септември 2026 г.

Един мигрант изчезна при опит за прекосяване на Ламанша

Свят Преди 1 час

Френската брегова охрана спаси 87 души от претъпкана лодка. Един от тях е бил с хипотермия

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън

Кейт и Уилям заминават за Индия за церемонията Earthshot

Свят Преди 1 час

В Мумбай кралската двойка ще се срещне с представители на бизнеса и културата, а сред гостите на наградите ще има международни знаменитости.

Използвате ли лаптопа си пълноценно? Най-вероятно не

Използвате ли лаптопа си пълноценно? Най-вероятно не

Технологии Преди 3 часа

Лаптопите се превърнаха в основните компютри за много хора, но голяма част от тях не осъзнават, че не се възползват максимално от всички предимства на тези устройства и това понякога дори ги кара да смятат, че лаптопът им не е достатъчно добър

Помислихме го за космически боклук: Земята се сдоби с нов мини-спътник, но той си тръгва скоро

Помислихме го за космически боклук: Земята се сдоби с нов мини-спътник, но той си тръгва скоро

Любопитно Преди 3 часа

Малък астероид е бил уловен от гравитацията на планетата ни, но ще ни гостува само за около месец, преди да отлети обратно в Слънчевата система

,

Невероятната история на Лулу: Как модерната технология спаси куче след 50 часа под снега

Любопитно Преди 3 часа

50 часа под дебел слой сняг в Аляска: Трагичната история на кучето Лулу завърши с истинско чудо, след като стопаните му го откриха живо благодарение на малък AirTag на каишката

,

Пиенето на зехтин на "шотове": Здравословен хит или риск за стомаха и фигурата

Любопитно Преди 3 часа

Звезди като Кортни Кардашиян и Хейли Бийбър превърнаха сутрешната глътка зехтин в мания в социалните мрежи. Експертите по хранене обаче предупреждават, че приемът му на гладно носи скрити рискове – от стомашно разстройство до излишни килограми

Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

България Преди 3 часа

До обяд видимостта в местата с мъгла ще се подобри. В София максималната температура ще бъде около 8°, а опасни явления не се очакват

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Свят Преди 11 часа

Сдаващият поста премиер призова за обединение със съперника си Гади Айзенкот и ротация на премиерския пост пред лицето на заплахата от Иран, като настоява за изключване на арабските партии от кабинета

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Любопитно Преди 12 часа

Почти две десетилетия след венчавката си в Ню Йорк Бионсе сподели редки подробности за церемонията с Джей Зи. Певицата разкри как са заблудили почти всички поканени, защо е избрала рокля от майка си и как пази личния си живот от сцената

Мирослав и д-р Пекин отпаднаха на крачка от звездния финал в “Игри на волята”

Мирослав и д-р Пекин отпаднаха на крачка от звездния финал в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Мартин и Николета ще се борят срещу Светлин и Ваня за наградата от €20 000

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Свят Преди 12 часа

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че историческият разговор на най-високо равнище ще се проведе на 19 ноември в кулоарите на форума на АТИС в Китай

<p>Станаха ясни&nbsp;възможните причини&nbsp;за авиационния хаос в САЩ</p>

Станаха ясни причините за авиационния хаос в САЩ - некомпетентност или дефектен рутер са сринали полетите

Свят Преди 12 часа

Американските власти разследват дали човешка грешка на подизпълнител или дефектен рутер при подмяна на стари медни кабели с оптика са предизвикали пълното спиране на полетите в САЩ в петък, което блокира хиляди пътници по летищата в страната

Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич

Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич

Свят Преди 13 часа

Прокуратурата в Ниш разкритикува вътрешния контрол на МВР заради неизпълнени заповеди, а арестите в град Бор идват на фона на данни за упражнено насилие и смърт в ареста по време на разследването

Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето

Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето

Любопитно Преди 13 часа

Българската суперзвезда във вдигането на тежести вдигна феноменалните 190 кг в категория до 95 кг пред погледите на пловдивските спортни легенди по време на мемориалния турнир в памет на Милен Добрев

Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“

Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“

Любопитно Преди 15 часа

Кармел триумфира в Банкок с песента „Sobra-Sobra“ и си осигури участие като специален гост на „Евровизия 2027“ в Бургас, а българската звезда DARA взриви сцената по време на финала

Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

България Преди 15 часа

Епицентърът на труса е между двете родопски села, като местните жители са усетили две последователни разлюлявания през интервал от десет минути

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Започва Рождественският пост: 40 дни, в които пречистваме не само тялото, но и душата

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 ноември, неделя

Edna.bg

Енергийният министър за „Топлофикация София“: Проверките ни показаха изключително притеснителни неща относно подготовката на отоплителния сезон

Nova.bg

Облачно и студено време в неделя

Nova.bg