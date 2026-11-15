България

Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич

Лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво между селата Попгригорово и Безводица и се е разцепил на две

15 ноември 2026, 08:41
Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич
Източник: iStock

Д вама души са загинали, а един е бил ранен, при пътнотранспортно произшествие на пътя Добрич - Балчик, в участъка между селата Попгригорово и Безводица, показаха данни от интерактивната карта на МВР.

Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво, вследствие на което се е разцепил на две.

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

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Заради катастрофата движението в района е ограничено. В участъка има и намалена видимост поради гъста мъгла.

Водачите трябва да се движат с повишено внимание, посочват от МВР.

Източник: БТА    
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