Свят

Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група

Лидерът на листата „Обединена Сърбия“ обяви в ефира на ТВ Пинк, че формацията му може да носи името „Сърбия срещу терора“ и обеща цивилизовано поведение в защита на интересите на гражданите

14 ноември 2026, 23:02
Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група
Източник: БТА

Л идерът на листата „Обединена Сърбия“ Александър Вучич заяви, че ще оглави парламентарната група на формацията в Народната скупщина на Сърбия, съобщава „Н1 Инфо“, като се позовава на изданието „Нова.рс“. По думите му все още не е ясно дали групата ще носи името „Обединена Сърбия“, или ще се нарича „Сърбия срещу терора“.

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„Ще бъда там и поне за известно време ще бъда шеф на парламентарната група. Дали ще мога да издържа по-дълго, или не, но за известно време ще бъда шеф на парламентарната група“, заяви Вучич в ефира на ТВ Пинк.

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Той подчерта, че поведението му в парламента ще бъде коректно и насочено към защитата на интересите на гражданите. „Що се отнася до нашето поведение там, ще се държим прилично, цивилизовано и ще бъдем такива, каквито сме. Ще защитаваме интересите на всички граждани на Сърбия и ще защитаваме интересите на свободна и свободолюбива Сърбия“, допълни той.

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Сърбия
Сърбия
Сърбия
Сърбия
Източник: БГНЕС    
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