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Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич

Прокуратурата в Ниш разкритикува вътрешния контрол на МВР заради неизпълнени заповеди, а арестите в град Бор идват на фона на данни за упражнено насилие и смърт в ареста по време на разследването

14 ноември 2026, 20:48
Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич
Източник: БТА

С едем сръбски полицаи бяха арестувани по подозрение, че са малтретирили и измъчвали двамата мъже, обвинени за смъртта на двегодишната Данка Илич. Случаят придоби допълнителна тежест, след като прокуратурата в Ниш обяви, че е разпоредила задържането на заподозрените служители, но вътрешният контрол на полицията не е изпълнил прокурорските указания.

Арестите са извършени в град Бор, съобщи телевизия „Ен 1“, позовавайки се на Висшата прокуратура в Ниш. Задържаните са служители на Полицейското управление в Бор и са заподозрени в причиняване на тежки телесни повреди, както и в съвместно извършване на малтретиране и изтезания.

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Разследването е свързано с отношението към Срджан Янкович и Деян Драгиевич, обвинени по делото за смъртта на малката Данка Илич. Според прокуратурата предполагаемите престъпления са извършени в служебните помещения на полицейското управление, докато двамата мъже са били задържани по подозрение в убийството на детето. На седемте полицаи е наложено задържане до 48 часа, след което трябва да бъдат изправени пред прокурор за разпит.

  • Конфликт с вътрешния контрол и предишни скандали

В официалното съобщение прокуратурата обръща особено внимание на действията на Сектора за вътрешен контрол към сръбското Министерство на вътрешните работи. Държавното обвинение посочва, че през предходния период са били издадени нареждания за задържането на всички заподозрени полицаи, но служителите на вътрешния контрол не са ги изпълнили, за което прокуратурата вече е уведомявала обществеността.

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Случаят е свързан с едно от най-широко отразяваните криминални разследвания в Сърбия през последните години. Двегодишната Данка Илич изчезна на 26 март 2024 г. в селището Банско поле, където се намирала с майка си и брат си. След продължително издирване полицията задържа Срджан Янкович и Деян Драгиевич, които първоначално направиха самопризнания за убийството, но няколко месеца по-късно ги оттеглиха с твърдението, че са признали от страх и заради физическо насилие по време на разпитите.

Допълнителни съмнения за действията на полицията възникнаха след смъртта на Далибор Драгиевич – брат на единия обвиняем, който също беше задържан и почина в полицейския арест през април 2024 г. Сръбското издание „Радар“ публикува заключенията на съдебномедицински експерти, според които по тялото му са установени множество травми, включително счупени ребра и наранявания, докато показанията на полицаите са се разминавали с медицинските констатации. Новите арести поставят отново на дневен ред въпроса за отговорността на служителите на реда и методите, използвани в разследването.

Източник: БГНЕС    
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