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Шок за тялото, закрила за имунитета: Студеният душ сутрин намалява боледуването с 30%

Ново изследване от Швейцария показва, че краткият студен душ намалява отсъствията от работа заради заболяване с над 30%

15 ноември 2026, 06:57
Шок за тялото, закрила за имунитета: Студеният душ сутрин намалява боледуването с 30%
Източник: iStock

А ко не сте свикнали да вземате студени душове, идеята да потопите тялото си под струя ледена вода може да ви се стори като чист мазохизъм. Все повече научни доказателства обаче показват, че тази стъпка си струва да бъде направена.

В поредица от експерименти психоложката Лена Глейзър от университета в Базел, Швейцария, изследва ефектите от студения душ върху човешкия организъм. Резултатите от проучването, включващо 719 участници, са повече от изненадващи.

С 31% по-малко болнични и по-добър тонус

Обединеният анализ на три контролирани проучвания показва следните ключови данни:

  • С 31% по-малко отсъствия от работа: Хората, които редовно вземат студени душове, са отсъствали значително по-рядко от работа поради болест в сравнение с тези, които разчитат само на топла вода.
  • С 26% по-малко дни в боледуване: Участниците в „студената група“ са съобщили за значително по-малко дни, в които са се чувствали зле.
  • Подобрено психическо състояние: Анкетите отчитат и леко повишаване на общото психологическо благополучие и жизненост.

„Откритията за подобрено тонус директно опровергават първоначалните опасения, че студеният душ би довел до влошаване на комфорта или настроението на хората“, отбелязва екипът от изследователи.

Макар много от участниците да се отказват през първите две седмици, тези, които продължават, постепенно свикват с новия навик. „Това показва, че тялото бързо се адаптира“, обяснява Глейзър.

Как студената вода влияе на имунитета?

Макар настоящото изследване да набляга върху психологията и отсъствията от работа, предишни научни трудове (включително от 2024 г.) разкриват биологичната причина за този ефект.

Повторното излагане на студена вода стимулира имунната система и засилва нейните защитни сигнали. Това прави организма по-устойчив на сезонни вируси и настинки.

Как да започнете, без да шокирате организма си?

Лена Глейзър съветва да не бързате с крайностите:

  1. Започнете постепенно: Накрая на обичайния душ намалявайте температурата на водата стъпка по стъпка.
  2. Слушайте тялото си: Водата не е задължително да бъде леденостудена всеки ден - важно е да внимавате как се чувствате.
  3. Предизвиквайте се умерено: Малкият контролиран дискомфорт сутрин изгражда не само имунитет, но и психическа устойчивост.
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