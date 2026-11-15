Пиенето на зехтин на "шотове": Здравословен хит или риск за стомаха и фигурата

П иенето на зехтин на „шотове“ се превърна в един от най-популярните трендове в социалните мрежи, след като знаменитости като Кортни Кардашиян и Хейли Бийбър започнаха да рекламират практиката заради предполагаемите ѝ ползи за здравето. Потребители и риалити звезди масово споделят как сутрешната доза зехтин с лимонов сок намалява подпухналостта на лицето, изравнява тена и бори възпаленията в организма, съобщава The Post.

Здравните експерти обаче остават скептични, че обръщането на чашка зехтин на гладно е наистина полезен уелнес ритуал.

„Мисля, че подобни трендове стават популярни, защото изглеждат нови, лесни и бързо стават вирусни“, обяснява пред Fox News Digital д-р Меган Майър, експерт по научни комуникации в областта на храненето. По думите ѝ хората винаги търсят бързи решения, тъй като цялостното подобряване на хранителния режим изисква време и усилия.

Health experts warn against popular olive oil trend touted by Kourtney Kardashian, Hailey Bieber https://t.co/fsVE9YRTdx https://t.co/et0e68RT2S — New York Post (@nypost) November 12, 2026

Защо зехтинът е полезен, но не и на „шот“?

Основният коз в полза на зехтина са полифенолите – растителни съединения, които се борят с оксидативния стрес и намаляват възпаленията. Мащабно проучване, публикувано в списанието на Американския колеж по кардиология, показва, че хората, които консумират повече от половин супена лъжица зехтин дневно, имат с 19% по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечносъдови заболявания. Д-р Майър уточнява, че за да извлечете тези ползи, трябва да избирате качествен зехтин екстра върджин, тъй като рафинираните варианти съдържат значително по-малко полифеноли.

Въпреки че една глътка зехтин е безопасна за повечето здрави хора, специалистът предупреждава за няколко съществени проблема:

Стомашен дискомфорт: Приемът на голямо количество мазнина на празен стомах може да доведе до гадене, киселинен рефлукс, подуване на корема или разстройство. Хората с проблеми с жлъчката, хроничен рефлукс или чувствителен стомах трябва категорично да избягват тази практика.

Приемът на голямо количество мазнина на празен стомах може да доведе до гадене, киселинен рефлукс, подуване на корема или разстройство. Хората с проблеми с жлъчката, хроничен рефлукс или чувствителен стомах трябва категорично да избягват тази практика. Покачване на теглото: Зехтинът е изключително калоричен. Един или два „шота“ на ден добавят няколкостотин излишни калории към менюто ви, което с времето неизбежно води до напълняване.

В крайна сметка д-р Майър не препоръчва пиенето на чист зехтин. Вместо да го обръщате като лекарство, тя съветва да му се наслаждавате като част от храната – в дресинги за салати, при готвене или като финален щрих върху топли супи и сосове, където тялото ще го усвои много по-добре.