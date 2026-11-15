Пиенето на зехтин на "шотове": Здравословен хит или риск за стомаха и фигурата

П иенето на зехтин на „шотове“ се превърна в един от най-популярните трендове в социалните мрежи, след като знаменитости като Кортни Кардашиян и Хейли Бийбър започнаха да рекламират практиката заради предполагаемите ѝ ползи за здравето. Потребители и риалити звезди масово споделят как сутрешната доза зехтин с лимонов сок намалява подпухналостта на лицето, изравнява тена и бори възпаленията в организма, съобщава The Post.
Здравните експерти обаче остават скептични, че обръщането на чашка зехтин на гладно е наистина полезен уелнес ритуал.
„Мисля, че подобни трендове стават популярни, защото изглеждат нови, лесни и бързо стават вирусни“, обяснява пред Fox News Digital д-р Меган Майър, експерт по научни комуникации в областта на храненето. По думите ѝ хората винаги търсят бързи решения, тъй като цялостното подобряване на хранителния режим изисква време и усилия.
Health experts warn against popular olive oil trend touted by Kourtney Kardashian, Hailey Bieber https://t.co/fsVE9YRTdx https://t.co/et0e68RT2S— New York Post (@nypost) November 12, 2026
Защо зехтинът е полезен, но не и на „шот“?
Основният коз в полза на зехтина са полифенолите – растителни съединения, които се борят с оксидативния стрес и намаляват възпаленията. Мащабно проучване, публикувано в списанието на Американския колеж по кардиология, показва, че хората, които консумират повече от половин супена лъжица зехтин дневно, имат с 19% по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечносъдови заболявания. Д-р Майър уточнява, че за да извлечете тези ползи, трябва да избирате качествен зехтин екстра върджин, тъй като рафинираните варианти съдържат значително по-малко полифеноли.
Въпреки че една глътка зехтин е безопасна за повечето здрави хора, специалистът предупреждава за няколко съществени проблема:
- Стомашен дискомфорт: Приемът на голямо количество мазнина на празен стомах може да доведе до гадене, киселинен рефлукс, подуване на корема или разстройство. Хората с проблеми с жлъчката, хроничен рефлукс или чувствителен стомах трябва категорично да избягват тази практика.
- Покачване на теглото: Зехтинът е изключително калоричен. Един или два „шота“ на ден добавят няколкостотин излишни калории към менюто ви, което с времето неизбежно води до напълняване.
В крайна сметка д-р Майър не препоръчва пиенето на чист зехтин. Вместо да го обръщате като лекарство, тя съветва да му се наслаждавате като част от храната – в дресинги за салати, при готвене или като финален щрих върху топли супи и сосове, където тялото ще го усвои много по-добре.