България

Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

До обяд видимостта в местата с мъгла ще се подобри. В София максималната температура ще бъде около 8°, а опасни явления не се очакват

15 ноември 2026, 06:49
Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?
Източник: iStock
  • В неделя мъглите постепенно ще се разсеят, а температурите ще достигнат 7°–12° (около 8° в София).
  • Не са обявени предупредителни кодове.
  • В планините ще бъде облачно, а по Черноморието температурите ще са до 13°.

В неделя до обяд в местата с мъгла видимостта ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността, отново от запад ще се заоблачи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат между и 12°.

В София максималните температури ще бъдат около .

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15.11.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15.11.2026 г. Източник: НИМХ
В планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около, на 2000 метра - около .

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над южното крайбрежие и в следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време, почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът ще отслабне и в западната половина от страната отново ще се завърти от югозапад; ще се затопли.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 ноември 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИ    
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