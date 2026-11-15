Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

- В неделя мъглите постепенно ще се разсеят, а температурите ще достигнат 7°–12° (около 8° в София).
- Не са обявени предупредителни кодове.
- В планините ще бъде облачно, а по Черноморието температурите ще са до 13°.
В неделя до обяд в местата с мъгла видимостта ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността, отново от запад ще се заоблачи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.
В София максималните температури ще бъдат около 8°.
Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.
Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над южното крайбрежие и в следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време, почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър.
През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът ще отслабне и в западната половина от страната отново ще се завърти от югозапад; ще се затопли.